Lupita Nyong'o se iubeşte cu un rapper somalez

A fost cuplată de presa mondenă cu actori celebri, dar lucrurile stau altfel, în plan sentimental, pentru noua stea a cinematografiei mondiale, Lupita Nyong'o. Proaspăta laureată a premiului Oscar pentru Cel mai bun rol secundar, obţinut pentru filmul „12 Years of Slavery / 12 ani de sclavie”, a râs când a citit în presă că a fost cuplată cu actorii Michael Fassbender şi Jared Leto. „Când am citit bârfele astea, totul era prezentat cu atâtea detalii încât am ajuns să mă întreb eu însămi dacă sunt adevărate sau nu”, a declarat vedeta născută în Mexico City şi care are dublă cetăţenie, mexicană şi kenyană. Inima actriţei de 31 de ani nu este liberă, chiar dacă recunoaşte că pune, deocamdată, cariera pe primul plan. Lupita Nyong'o are o relaţie cu K'Naan, un rapper somalez de 36 de ani. Povestea lor, spun apropiaţii, a început în luna septembrie, când interesele comune, mai precis campaniile umanitare şi problemele africane, i-au apropiat. Cuplul preferă, totuşi, să păstreze discreţia şi a decis să nu se afişeze în public. Relaţia lor este destul de proaspătă, pentru că rapperul K'Naan încă nu i-a prezentat iubitei sale cei doi copii pe care îi are cu fosta lui soţie, Deqa Warsame. Să sperăm că Lupita Nyong'o nu va cădea pradă blestemului premiului Oscar, ce se reflectă în destrămarea relaţiilor sau a mariajelor laureaţilor.