Lupita Nyong'o şi Pharrell Williams au devenit membri ai Academiei de film americane

Actriţa Lupita Nyong'o şi cântăreţul Pharrell Williams au devenit ieri membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), care acordă anual premiile Oscar. Lupita Nyong'o, în vârstă de 31 de ani, primeşte astfel o nouă recunoaştere a talentului său artistic, după ce a obținut, în luna martie, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, cu interpretarea sclavei Patsy din filmul "12 ani de sclavie", de Steve McQueen. Alţi doi actori care au avut roluri de excepţie în acest film, Michael Fassbender, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, şi Paul Dano vor face parte din Academia de film americană, care are aproximativ 600 de membri. Pharrell Williams este interpretul melodiei "Happy", nominalizată la Oscar şi inclusă pe coloana sonoră a filmului de animaţie "Sunt un mic ticălos/ Despicable Me 2", care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din 20 de ţări. Printre cei 271 de noi membri ai Academiei de film americane acceptaţi anul acesta mai fac parte Jean-Marc Vallé (regizorul filmului "Dallas Buyers Club"), actorul somalez Barkhad Abdi (nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor secundar, în filmul "Captain Phillips"), actriţa Sally Hawkins (care a jucat rolul surorii personajului interpretat de Cate Blanchett în "Blue Jasmine", de Woody Allen). Noii membri ai Academiei de film americane vor vota câştigătorii premiilor Oscar de anul viitor, care vor fi acordate pe 22 februarie, la Hollywood.