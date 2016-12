Lupita Nyong'o va colabora din nou cu Brad Pitt pentru ecranizarea romanului Americanah

Lupita Nyong'o, premiată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru prestaţia sa din filmul "12 ani de sclavie", produs de Brad Pitt, va colabora din nou cu actorul american pentru ecranizarea romanului "Americanah". Potrivit site-ului hollywoodreporter.com, compania Plan B, care a produs filmul "12 ani de sclavie", de Steve McQueen, a obţinut drepturile de ecranizare a romanului "Americanah", al scriitoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie. Romanul "Americanah", construit în jurul poveştii de dragoste dintre doi tineri din Nigeria, a fost distins în 2013 cu prestigiosul premiu National Book Critics Circle Award for Fiction şi a fost inclus pe lista celor mai bune cărţi ale anului de The New York Times, BBC şi Newsday. Chimamanda Ngozi Adichie a mai scris romanele "Purple Hibiscus" şi "Jumătate de soare galben/ Half of a Yellow Sun" (apărut în limba română la Editura Rao) - a cărei adaptare cinematografică, regizată de Biyi Bandele şi cu Anika Noni Rose şi Chiwetel Ejiofor în rolurile principale, a avut recent premiera în Marea Britanie şi Nigeria. "Este o mare onoare să avem oportunitatea de a aduce pe marele ecran strălucita carte a doamnei Adichie. Pagină după pagină, am fost impresionată de poveştile lui Ifemelu şi Obinze, ale căror experienţe ca imigranţi africani sunt atât de caracteristice şi care trebuie neapărat istorisite", a declarat Lupita Nyong'o.