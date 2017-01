Luptă aprigă cu vehiculele înmatriculate în Bulgaria

09:58:58 / 09 Iulie 2014

mincinosii

cei de la RAR Constanta ar face bine sa se uite in ograda lor pentru ca stim cu totii cum se face RAR si ITP inConstanta.Ei sunt cei corecti?DE ce la programare RAR nu se da un bon de ordine iar la intrare pe rampa sa se afiseze vizibil cine intra si cine urmeaza ?pai fara spaga stai o zi intreaga la usa lor si baga dupa bunul plac pe cei cu spaga.Masinile luate din Bulgaria sunt masini care au stat in garaj nu ca in Romania unde stau 5-6 ani in plaie si le mananca rugina,au rulat pe sosele ca in palma nu le-au rupt prin mii de gropi ca aici au folosit numai combustibili de calitate nu de la coltul strazii ,piese de calitate certificate nu fabricate in garaje cumparate din obor samd.Cat priveste ITP -ul si RAR-ul spaga te rezolva la noi ani de zile ,asa ca laso moarta si uitate la voi in curte!!