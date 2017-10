Luptă aprigă pentru podiumul Ligii Old-Boys Constanța la fotbal

Liga Old-Boys Constanța la fotbal anunţă dueluri extrem de interesante pentru stabilirea ierarhiei finale în actualul campionat. Mai multe formaţii luptă pentru poziţiile fruntaşe, ultimele trei etape şi restanţele urmând să stabilească ocupanta primului loc, precum şi echipele clasate pe podium.

SNC mai are de jucat cu Dinamo Constanţa, Axiopolis şi CSCT Team Agigea, dar mai are de disputat şi două restanţe, cu Perla Murfatlar şi CSO Ovidiu. Municipal CFR Constanţa, care a obţinut un succes important în restanţa cu SNC, aşteaptă un rezultat favorabil în restanţa SNC - Perla, deoarece va întâlni în ultimele etape echipe aflate în partea inferioară a clasamentului, IMN, Olimpia Apă Canal şi Poarta Albă. Perla Murfatlar va înfrunta pe Voința Valu lui Traian, Ideal Cernavodă şi Victoria Cumpăna. Dinamo Constanţa va mai întâlni Liga Ofițerilor şi Axiopolis Cernavodă, în ultimele două etape, dar şi pe FC Constanţa şi CSO Ovidiu, în restanţe. FC Constanţa va mai juca în ultimele trei etape cu Olimpia Apă Canal, Poarta Albă şi CS Eforie, dar şi cu Liga Ofiţerilor şi Voinţa Constanţa, în restanţe. Şi Săgeata Stejaru, aflată în prezent pe locul 12, poate emite pretenţii la podium, deoarece mai are patru restanţe de disputat, cu Portul Constanţa, Inter Năvodari, CSO Ovidiu şi Poarta Albă, iar în ultimele trei etape va avea ca adversare pe Victoria Techirghiol, FC Amicii şi IMN.

Rezultatele meciurilor din etapa a 22-a: Viitorul Săcele - Poarta Albă 11-2, CS Eforie - Olimpia Apă Canal Constanța 6-2, FC Constanța - IMN Constanța 6-0, Municipal CFR Constanța - FC Amicii Constanța 5-0, Portul Constanța - Victoria Techirghiol 8-4, Săgeata Stejaru - Victoria Cumpăna 6-0, Voința Valu lui Traian - Inter Năvodari 5-1, Perla Murfatlar - Voința Constanța 4-2, Tomis Reyna Construct Constanța - CSCT Team Agigea 0-3, CS Medgidia - Axiopolis Cernavodă 2-2, SNC - Liga Ofițerilor Constanța 4-2. Întâlnirea CSO Ovidiu - Dinamo Constanța a fost amânată. Ideal Cernavodă a stat în această etapă. Restanţă din etapa a 12-a: Municipal CFR Constanța - SNC 3-1.

Clasament: 1. SNC 49p, 19j (golaveraj: 99-33), 2. Municipal CFR Constanța 48p, 21j (80-52), 3. Perla Murfatlar 46p, 20j (96-32), 4. Dinamo Constanța 45p, 19j (115-48), 5. FC Constanța 43p, 18j (72-35), 6. CS Medgidia 41p, 20j (79-42), 7. CS Eforie 40p, 20j (72-53), 8. CSCT Team Agigea 38p, 20j (82-61), 9. Axiopolis Cernavodă 36p, 20j (48-50), 10. Viitorul Săcele 34p, 21j (98-76), 11. Voința Valu lui Traian 33p, 21j (76-53), 12. Săgeata Stejaru 31p, 17j (74-54), 13. Tomis Reyna Construct Constanța 31p, 21j (57-54), 14. Liga Ofiţerilor Constanța 30p, 21j (61-52), 15. Portul Constanța 27p, 18j (55-51), 16. Inter Năvodari 22p, 20j (57-63), 17. CSO Ovidiu 22p, 18j (60-68), 18. FC Amicii Constanța 21p, 22j (57-84), 19. Voința Constanța 20p, 20j (75-89), 20. IMN Constanța 17p, 21j (49-100), 21. Ideal Cernavodă 14p, 21j (48-106), 22. Victoria Cumpăna 13p, 22j (40-80), 23. Victoria Techirghiol 10p, 22j (64-125), 24. Olimpia Apă Canal 6p, 20j (43-92), 25. Poarta Albă 3p, 18j (36-153).

Joi, 5 octombrie, și vineri, 6 octombrie, de la ora 17.00, sunt programate partidele din etapa a 23-a, antepenultima a campionatului: Liga Ofițerilor Constanța - Viitorul Săcele, Dinamo Constanța - SNC, Axiopolis Cernavodă - CSO Ovidiu, CSCT Team Agigea - CS Medgidia, Voința Constanța - Tomis Reyna Construct Constanța, Voința Valu lui Traian - Perla Murfatlar, Inter Năvodari - Ideal Cernavodă, Victoria Techirghiol - Săgeata Stejaru, FC Amicii Constanța - Portul Constanța, IMN Constanța - Municipal CFR Constanța, Olimpia Apă Canal Constanța - FC Constanța, Poarta Albă - CS Eforie. Victoria Cumpăna stă în această etapă.

Citeşte şi:

SNC a trecut pe primul loc în Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Cinci etape până la încheierea Ligii Old-Boys Constanța la fotbal

Poarta Albă, la prima victorie în Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Un ultim avertisment echipei CSO Ovidiu în Liga Old-Boys Constanța