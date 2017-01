Lupta cu cancerul de col uterin

Conducerea Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) a anunţat demararea campaniei de informare privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin şi derularea programului de vaccinare. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a anunţat că, săptămîna viitoare, va demara în şcoli programul de vaccinare a fetiţelor de clasa a IV împotriva virusului HPV, responsabil pentru 99% din cancerele de col uterin. „Scopul programului este de prevenire a cancerului de col uterin. Decizia iniţierii şi finanţării unui astfel de program a fost impusă de realitatea românească: în ultimii 20 de ani, ţara noastră a avut cea mai ridicată rată de mortalitate din Europa, din cauza cancerului de col uterin, de 6,3 ori mai mare decît media ţărilor din UE. Mai grav, această rată de mortalitate a fost în continuă creştere în ultimii 18 ani”, a precizat demnitarul.

Statistici îngrijorătoare

Datele statistice arată că şase femei mor, în fiecare zi, în România, din cauza cancerului de col uterin şi, în fiecare an, peste 3.000 sînt nou diagnosticate. Reprezentanţii MSP anunţă că boala menţionată reprezintă, în ţara noastră, prima cauză de mortalitate prin cancer la femeile cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 44 de ani. În lume, cancerul de col uterin este pe locul doi ca frecvenţă dintre toate cancerele la femeile cu vîrsta sub 45 de ani. La nivel mondial, la fiecare două minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. „În consecinţă, după consultarea cu specialiştii, am luat decizia să introducem în cadrul Programului naţional de oncologie prevenţia pentru cancerul de col uterin, care va însemna vaccinarea HPV. Programul de vaccinare împotriva cancerului de col uterin are caracter preventiv, începe din acest an - mai exact din data de 24 noiembrie - şi va consta în vaccinarea elevelor din clasa a IV-a”, a mai precizat Nicolăescu.

Peste 110.000 de fete, vaccinate

Mai exact, vor fi vaccinate 110.000 de fete, costul total al acestei acţiuni fiind de 23 milioane euro. „Suma poate părea mare, dar este de trei ori mai mică decît suma cheltuită pentru tratarea femeilor care suferă de cancer de col uterin şi care este de 70 milioane euro. În timp, banii investiţi în vaccinare împotriva cancerului de col uterin se vor dovedi de nepreţuit, deoarece scăderea ratei de infecţie cu Virusul Papiloma Uman (HPV) va determina o scădere semnificativă a ratei de îmbolnăvire prin cancer de col uterin, reducerea costurilor legate de tratamentul afecţiunii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”, este de părere oficialul MSP. Precizăm că 17 ţări din UE (printre care Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania etc.) au introdus deja gratuit vaccinul împotriva cancerului de col uterin în calendarele naţionale de vaccinare. În urma administrării a peste 30 de milioane de doze de vaccin în întreaga lume, la femeile şi fetele peste nouă ani, s-a demonstrat că vaccinul împotriva cancerului de col uterin are un profil de siguranţă foarte bun. Medicii susţin că, similar altor vaccinuri, reacţiile adverse (înroşire, durere, inflamaţie, vînătăi, prurit la locul înţepăturii, febră etc.) sînt minore, comparativ cu beneficiile.

Autorităţile constănţene, implicate deja în derularea programului

Autorităţile constănţene sînt deja implicate atît în derularea campaniei de informare, cît şi în derularea programului. Directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ), dr. Tanţa Culeţu, a declarat că s-au primit deja materialele informative din partea MSP, dar şi formularele de vaccinare, formularele de refuz ale părinţilor. „Nici un copil nu va fi vaccinat împotriva voinţei părinţilor”, a completat dr. Culeţu. Directorul ASPJ a informat că numărul fetiţelor din clasa a IV-a care vor fi vaccinate este de 3.712, la nivelul întregului judeţ. Primele doze de vaccin sînt aşteptate în cursul zilei de astăzi. În ceea ce priveşte informarea, specialişti ai ASPJ, cît şi cei ai Inspectoratului Şcolar Judeţean vor lua parte la diferite întîlniri împreună cu cel care coordonează programul, respectiv prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului „Matei Blaş”, din Bucureşti. La rîndul său, inspectorul şcolar general prof. Marian Sîrbu, a declarat că în cursul zilei de astăzi va avea loc o întîlnire cu directorii de şcoli, tocmai pentru a se pune la punct unele aspecte organizatorice. Inspectorul şcolar general a ridicat şi problema copiilor a căror părinţi sînt plecaţi din ţară şi nicio persoană care îi are în grijă nu are un act legal de tutore. „Va fi o problemă. Cineva trebuie să-şi ia răspunderea”, susţine prof Sîrbu.