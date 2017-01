Lupta cu cancerul la sân! La Constanța, tot mai multe cazuri!

10:13:13 / 05 Octombrie 2016

MAREA NERUSINARE

Stam bine cu statistica , Stim cate cazuri avem si in ce stadiu se afla femeile etc . Inca nu stim cum se poate trata in Constanta o femeie ajunsa in situatia de a avea cancer mamar . Cu fundite , baloane si discursuri ? Femeile ajunse in situatia de a se opera si trata trebuie sa cheltuiasca sume foarte mari pentru a se deplasa la Bucuresti sau Cluj . Se pune accent pe activitatea preventiva , dar sunt putine femei care fac controlul mamar la timp . Ar trebui ca prin lege , medicii de familie sa fie obligati sa trimita femeile din evidenta lor sa faca acest control si desigur gratuit . Nu este vorba doar de cazurile in sine ci si de consecintele sociale . Se distrug familii , raman copii orfani , banii si asa putini se cheltuiesc pe tratamente si deplasari costisitoare , asa cum este cazul in Constanta . Si in fond la ce folosesc aceste manifestatii ? Oricat ar fi ele de " sonore " nu vor reusi sa trezeasca partidele si politicianistii nici macar acum in ajun de alegeri . Sa speram ca vor avea parte cat mai curand de somnul de veci .