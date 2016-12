Lupta cu Morticia

Decizia europarlamentarului Monicăi Macovei de a urma strategia de imagine a Elenei Udrea şi de a realiza pictoriale şi interviuri în reviste pentru femei pur si simplu nu o prinde. Să fie din cauză că nu are părul blond, să fie pentru că nu are formele şi unduirile Elenei Udrea, ori pentru că îi lipseşte simpatia în rândul colegilor? În mod sigur, gestul europarlamentarului nu l-a impresionat în niciun fel pe premierul Victor Ponta. În momentul în care jurnaliştii i-au cerut să comenteze faptul că Monica Macovei a apreciat ca \"extrem de gravă\" trecerea Consiliului Suprem al Magistraturii în subordinea Parlamentului, reacţia lui Ponta a fost pe măsura răutăţii europarlamentarului: \"Dar cine numeşte CSM, nu Senatul? Monica Macovei şi cu ceilalţi, eu nu-i iau în serios. Lăsaţi-o în pace pe Macovei, ştiu că se ocupă cu pictoriale, iar eu nu mă mai uit de ceva timp la „Familia Adams\". El a precizat că în declaraţia sa privind trecerea CSM în subordinea Parlamentului a avut în vedere controlul parlamentar exercitat asupra acestei instituţii. \"Vorbim de control parlamentar, vorbim despre ce prevede Constituţia. Şi serviciile de informaţii sunt sub control parlamentar, avem două comisii. CSM e numit de Senat, cine să-l numescă, Dumnezeu, sfinţii?\", a explicat Ponta. Premierul a criticat că pedeliştii nu au legătură cu ideea de democraţie pentru că dorinţa lor este ca CSM să facă dosare adversarilor. Ponta a numit-o pe Macovei \"doamna cu pictorialul\" şi a întrebat, retoric, de ce nu s-a indignat de \"minciuna gogonată\" pe care a spus-o în Parlamentul European privind cele două milioane de voturi fraudate la referendum.