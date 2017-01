“Lupta dintre preşedinte şi premier, un pericol major pentru România”

Liderul PC Dan Voiculescu a declarat ieri că problemele referitoare la numirea unui titular la Ministerul Justiţiei sînt create de către Traian Băsescu, care nu înţelege să-şi respecte prerogativele şi încalcă astfel Constituţia. Voiculescu a precizat că nu ar dori ca el sau PC să se amestece în disputa politică pe acest subiect, dar crede că România nu are nevoie în 2008 de un an de frămîntări, aşa cum se anunţă încă din ianuarie: \"Vreau să le amintesc tuturor că anul trecut am pierdut un miliard de euro fonduri europene şi vreau să le amintesc tuturor, inclusiv preşedintelui Traian Băsescu, că, dacă va continua să obstrucţioneze viaţa publică, va mai pierde un miliard şi asta nu cred că este în interesul poporului pe care îl invocă atît de des\". Liderul PC a precizat că îl roagă pe Băsescu să nu amestece Parlamentul în problema Noricăi Nicolai, deoarece acest caz nu priveşte forul legislativ. Voiculescu a arătat că nici el şi nici PC nu vor să se amestece în lupta dintre preşedinte şi premier, deoarece ea este \"total neproductivă pentru români\". \"Vrem să subliniem pericolul major pentru România în cazul în care această luptă continuă\", a atras atenţia liderul PC, adăugînd că, în acest caz, Băsescu este mărul discordiei. Potrivit lui Voiculescu, Băsescu a încercat, încă de cînd a devenit preşedinte, să \"spargă partide politice\" - \"cu unele a reuşit, cu altele, cum este şi cazul PC, şeful statului mai încearcă\". Liderul PC i-a sugerat lui Băsescu să intre în prerogativele sale constituţionale şi să \"nu mai obstrucţioneze bunul mers al României\", în numele luptei împotriva corupţiei: \"Şi PC vrea să se termine cu corupţia din ţară, dar nu perturbînd activitatea ei în ansamblu\".