Lupta împotriva îmbătrânirii dă peste cap Hollywood-ul

Lupta împotriva îmbătrânirii este o problemă care dă mari bătăi de cap oamenilor, mai ales celebrităţilor. De exemplu, regizorul Martin Scorsese se confruntă şi el cu această problemă, însă de cealaltă parte a baricadei. Regizorul se plânge că este tot mai greu să găseşti actriţe care, filmate în prim plan, să fie capabile să exprime emoţii şi să nu afişeze o faţă imobilă, lipsită de expresie. Este un lucru din ce în ce mai greu de găsit la Hollyvood, unde actorii jertfesc totul pe altarul botox-ului.

Multe vedete din industria cinematografică, obsedate de tinereţea veşnică, se aruncă în braţele toxinei botulinice tip A, cunoscută drept botox, de când Agenţia Guvernamentală pentru Alimente şi Medicamente din SUA a aprobat în anul 2002 comercializarea sa în tratamentele estetice. Efectul este imediat, pe bază de infiltraţii cu injecţii care paralizează muşchii, eliminând astfel semnele îmbătrânirii pe o perioadă de între patru şi şapte luni, în funcţie de pacient. O descoperire care a marcat un înainte şi un după. În anii 90, lifting-ul a fost tehnica vedetă dar acum un deceniu, botoxul a detronat-o. Preţul redus, între 400 şi 800 de euro de şedinţă, i-a uşurat accesul. Nu doar vedetele sunt atrase de botox. Specialiştii spun că an după an, injecţiile cu toxina botulinică au devenit foarte cerute, mai ales de doamne care caută să-şi corecteze ridurile dintre sprâncene. Ceea ce s-a schimbat în ultimul timp este vârsta medie a pacienţilor. Mai multe vedete au mărturisit că au apelat la botox, precum Nicole Kidman, deşi a negat ani de-a rândul. ”Am folosit botox, dar nu mi-a plăcut rezultatul. După ce nu l-am mai folosit am putut în sfârşit să mişc fruntea”, a recunoscut actriţa australiană. Multe alte vedete, precum Courteney Cox, populara protagonistă a serialului ”Friends / Prietenii Tăi”. ”Am făcut odată abuz de botox, încât nici nu îmi mai simţeam faţa”, a povestit Kylie Minogue despre o experienţă pe care nu mai vrea să o repete. ”Prefer să fiu naturală. Nu mă voi mai întoarce la botox”, a promis cântăreaţa australiană. Atunci când se recurge la toxina botulinică, este important să nu se facă abuz, pentru a putea menţine expresivitatea feţei. În cazul acelor figuri plastifiate, cu efect de faţă umflată şi supraîntinsă, tratamentul a fost aplicat prost. Norocul acelor persoane este faptul că toxina este reversibilă, iar dacă se renunţă, ridurile apar din nou. Nu doar vedetele regretă pasul făcut, ci şi oameni de rând, iar asociaţia de protecţie a pacienţilor primeşte tot mai multe plângeri de malpraxis, denunţând efectul de buhăire, cicatrici sau paralizie a feţei.