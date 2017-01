Luptă în patru pentru titlul de golgeter la Trofeul “Telegraf”

Patru partide, semifinalele şi finalele, mai sînt de disputat la actuala ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu rezervat veteranilor, iar în duelul pentru cîştigarea titlului de golgeter patru jucători păstrează şanse la prima poziţie. Principalul favorit este Stelian Carabaş (Municipal), care are un gol mai mult înscris faţă de Taner Abdulhai (Capitol ‘84), ultimul punctînd de trei ori în sfertul de finală pe care formaţia sa l-a cîştigat în faţa celor de la Callatis Mangalia. Surpriza actualei ediţii, Capitol ’84, mai are un jucător pe podiumul ierarhiei marcatorilor, Marian Gherghescu alcătuind un cuplu redutabil cu Abdulhai în atacul acestei formaţii. Petre Vernicu (Săgeata Stejaru), autorul celui mai spectaculos gol al turneului, are cele mai mici şanse să ajungă pe prima poziţie. Mihai Georgescu (Intersport) mai poate deveni golgeter numai în cazul în care Carabaş nu va marca în următoarele două meciuri, iar ceilalţi jucători nu vor reuşi să puncteze de mai multe ori.

Clasamentul golgeterilor la Trofeul “Telegraf”, ediţia a 18-a - 11 goluri: Stelian Carabaş (Municipal) şi Mihai Georgescu (Intersport); 10 goluri: Abdulhai Taner (Capitol’84); 8 goluri: Marian Gherghescu (Capitol’84), Aurel Chelu (Callatis Mangalia) şi George Munteanu (Înfrăţirea Cogealac); 7 goluri: Petre Vernicu (Săgeata Stejaru) şi Iulian Cristea (Dinamo).

