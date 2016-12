Luptă încinsă pentru poziţia a doua!

Misiune dificilă pentru formaţia constănţeană CS Tomis Constanţa în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, ultima programată în acest an de Federaţia Română de Handbal. Runda a debutat ieri, cu întâlnirea CSM Bucureşti - Oltchim Rm. Vîlcea, câştigată de campioana României, cu 39-26, şi va continua astăzi cu alte trei întâlniri. Cea mai importantă dintre ele va avea loc la Cluj-Napoca, unde, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport Plus), se vor întâlni vicecampioana României, U. Jolidon, şi medaliata cu bronz în sezonul trecut, CS Tomis. Ambele echipe aspiră la podium şi în acest sezon, înregistrând până în momentul de faţă un parcurs similar în campionat, fiecare dintre ele având câte 13 puncte după cele opt etape disputate. Aşadar, întâlnirea se anunţă una pe muchie de cuţit, handbalistele pregătite de Ion Crăciun şi Florin Cazan sperând să-şi continue seria victoriilor din campionat şi să-şi păstreze poziţia a doua din clasament. „Ne aşteaptă un meci foarte greu la Cluj, pentru că cei de acolo au o echipă completă. Au o linie de 9 metri care îşi spune cuvântul, dar noi vrem să ne facem jocul şi să obţinem un rezultat bun şi acolo”, a declarat Aneta Barcan. „Fetele au un moral bun. Am reuşit să facem meciuri bune până acum în campionat. Sperăm să reuşim să fim la fel de montaţi şi în cadrul ultimei partide din acest an din campionat şi să ne păstrăm poziţia din clasament”, a spus şi antrenorul Ion Crăciun. Programată iniţial duminică, 14 noiembrie, întâlnirea se va disputa în devans ca urmare a partidelor din cupele europene în care cele două formaţii sunt angrenate la sfârşitul săptămânii. În aceeaşi situaţie se află şi HC Zalău şi Dunărea Brăila, care vor disputa meciurile din această etapă tot azi, de la ora 17.00: Dunărea Brăila - Cetate Deva şi HC Zalău - Rulmentul Braşov. Alte două partide ale rundei au loc sâmbătă, de la ora 11.00: HCM Roman - SCM Craiova şi Oţelul Galaţi - HCM Baia Mare, iar ultima partidă a etapei, HCM Buzău - U. Reşiţa, va avea loc duminică, de la ora 11.00.

Clasament

1. Oltchim 9 9 0 0 336-212 18

2. CS TOMIS 8 6 1 1 232-192 13

3. U. Jolidon Cluj 8 6 1 1 249-215 13

4. CSM Bucureşti 9 6 1 2 281-276 13

5. Dunărea Brăila 8 4 1 3 195-209 9

6. Oţelul Galaţi 8 3 2 3 204-195 8

7. HC Zalău 8 4 0 4 199-195 8

8. HCM Baia Mare 8 4 0 4 216-221 8

9. Cetate Deva 8 3 0 5 210-228 6

10. HCM Roman 8 3 0 5 196-216 6

11. Rulmentul Braşov 8 3 0 5 211-246 6

12. SCM Craiova 8 2 0 6 194-221 4

13. HCM Buzău 8 1 0 7 210-244 2

14. U. Reşiţa 8 0 0 8 169-232 0