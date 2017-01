Luptă pentru finala „The Global Battle of the Bands” 2008

În acest an, peste 30 de formaţii româneşti se întrec pentru a cîştiga marele premiu care le oferă şansa să fie prezente la Finala Mondială „Global Battle of the Bands” 2008, care va avea loc între 15 şi 16 decembrie la SCALA, în Londra. Premiul cel mare, constînd în suma de 100.000 de dolari, promovare mondială şi într-un trofeu de aur - „The Best New Band in the World 2008”, va fi disputat de peste 30 de formaţii cîştigătoare ale finalelor naţionale din tot atîtea ţări.

Finala naţională a competiţiei va avea loc la „Hard Rock Café” din capitală, pe data de 20 octombrie, începînd cu ora ora 20.00. Juriul şi spectatorii din sală vor decide cine va reprezenta România la Londra. În finala care va avea loc pe 20 octombrie vor concura formaţiile care reuşesc să se califice la Finalele Regionale, care se vor desfăşura la Cluj Napoca - 9 octombrie, Cîmpulung Muscel - 14 octombrie şi în capitală, pe 16 octombrie.