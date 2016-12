Lupta pentru imunitate!

Pe timp de iarnă, când imunitatea are tendinţa să scadă, specialiştii vorbesc tot mai des despre rolul pe care îl ocupă alimentaţia. În zilele cu temperaturi extrem de mici, medicii învaţă populaţia să se apere mai întâi cu... o alimentaţie cât se poate de sănătoasă. Este adevărat că există tendinţa să ne hrănim cu alimente cât mai grase, însă fructele şi legumele sunt esenţiale în asigurarea unei imunităţi de „fier”. Specialiştii susţin că fructele şi legumele sunt cele care chiar luptă cu afecţiunile respiratorii, de exemplu. Vitamina C din surse naturale este de ajutor în luptă cu infecţiile respiratorii, iar vitaminele A şi D ajută la funcţionarea normală a sistemului imunitar. Iată câteva dintre fructele şi legumele care sunt recomandate a fi consumate în perioada cu temperaturi extrem de mici. De exemplu, se ştie deja că usturoiul este renumit pentru calităţile sale antiinflamatoare, analgezice şi antibacteriene, creşte imunitatea şi se foloseşte cu succes la tratarea multor afecţiuni ca diabetul sau cancerul de colon, dar şi a unor neplăceri, precum diareea. De precizat însă este faptul că nu există o confirmare de 100% că produsul chiar îşi face cu adevărat „treaba” în cele menţionate.

GREPFRUTUL ESTE UN FRUCT EXTREM DE BOGAT ÎN VITAMINE ŞI MINERALE, ÎNTĂREŞTE SISTEMUL IMUNITAR ŞI AJUTĂ PERSOANELE CARE SUFERĂ DE AFECŢIUNI ALE FICATULUI ŞI SPLINEI

Este bogat în vitamina C, fosfor şi potasiu, aşa că este renumit, la rândul său, pentru tratarea răcelilor, dar ajută şi la scăderea febrei. Varza murată, spun specialiştii, ar trebui consumată zilnic, atât de persoanele sănătoase, cât şi de cele suferinde, deoarece este un adevărat depozit de minerale şi vitamine. Conţine vitamina C, acid folic, toate vitaminele din grupul B, vitamina U, o substanţă antiulceroasă care protejează mucoasa tractului gastro-intestinal de formarea ulcerului şi contribuie la tratarea ulceraţiilor. Zeama de varză acră, produs sută la sută natural din varză, se recomandă pentru detoxifierea organismului, câte două - trei pahare în fiecare zi. Morcovul este de un real folos pe timp de iarnă deoarece conţine betacaroten, vitaminele A, B1, C, săruri minerale, dar şi calciu, magneziu, fier, potasiu, sodiu, fosfor. Nutriţioniştii recomandă consumul de morcovi, mai ales în stare crudă, în salate. Salata de varză crudă, de exemplu, este excelentă cu nişte morcov ras prin răzătoarea mică şi pus pe deasupra. Un adevărat „scut” în lupta cu infecţiile respiratorii este constituit şi de consumul de fructe de pădure, mărar, pătrunjel, leuştean, cimbru sau busuioc.