Luptă surdă pentru descentralizarea administraţiei portului

07:18:04 / 11 Iunie 2014

Prosteala pe fata

Nu sa preia , sa le cumpere! Ca sa ce ? sa le dea tot la putori? Ori toti, ori la nicunul. Vin alegerile din 2016 si dn premar isi securizeaza votul prostimii...Sa se publice si un buget pe ultimii 10 ani al primariei, sa vada si lumea cat se plateste ptr curatenie Polarisului, cat la Radet, si pe unde se mai scurg banii. Spuneti ca sunt chiriile mici? APM-ul sa le mareasca! cred totusi ca PSD-ul are majoritate si acolo, deci nu ar fi o problema. Aia 20% cat are in prezent, sa vedem exact cat a fost si unde s-au dus acesti bani. In fond, trebuia sa fie primarul tuturor, nu doar al tiganilor si asistatilor.