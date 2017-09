Luptători constănţeni de MMA Strike şi K1 la Gala „Urban Legend”

A doua ediţie a Galei profesioniste „Urban Legend”, singura de MMA Strike și K1 din România, se va desfăşura joi seară, de la ora 20.00, în piațeta „Casino” din Mamaia. În ring vor urca cei mai buni 15 sportivi de kickboxing, karate, muay-thai, ashihara și kyokushin ai momentului, care vor lupta după regulile proprii, similare regulilor de K1.

În Main Fight va evolua Marian Rusu, autorul celui mai rapid knock-out din istoria sporturilor de contact, 3,5 secunde, care va încerca să-și doboare propriul record într-un meci contra lui Ben Earl, un luptător de MMA din Marea Britanie. „Ben este un adversar redutabil, cu o strategie foarte bine pusă la punct. L-am urmărit în cantonamentul pe care l-am desfăşurat în Anglia şi, cu siguranţă, veţi vedea un meci de calitate. Ambiţiile sunt mari. Ben îşi doreşte o victorie la mine acasă, ceea ce, după părerea mea, este o mare greşeală din partea lui. Lucrurile se vor decide pe 24 august, în ringul Urban Legend, poate chiar din prima repriză!”, a spus Marian Rusu.

Alături de Marian Rusu, în ring vor mai putea fi urmăriţi Silviu Streinu, Adrian Roșca, Marius Leca și Răzvan Popiea, care vor întâlni adversari din Olanda și Republica Moldova. Pentru centura „Urban Legend” vor lupta constănțeanul Cristian „The Legend” Stoica şi brașoveanul Alin Pricopie.

„Ca urmare a succesului neașteptat pe care l-am înregistrat la începutul sezonului, în evenimentul din 24 august îi aducem în ring pe cei mai buni luptători constănțeni ai momentului. Urban Legend înseamnă probabil cea mai mare șansă de afirmare la scenă deschisă pentru sportivii de MMA și K1 din Constanța. Urban Legend înseamnă cea mai mare gală sportivă profesionistă din Constanța. Veți fi martorii unui spectacol deosebit și veți asista la instaurarea unei noi și frumoase tradiții pentru sportul constănțean”, a declarat Mihai Isop, fondator URBAN LEGEND.

PROGRAMUL GALEI DE JOI, 24 AUGUST - Under Card: Alexandru Moinescu - Ştefan Orza, Ştefan Ilaşcu vs George Taifas, Denis Derviş vs Alexandru Veisel, Sarbel Bousedic vs Răzvan Bivolaru; K1: Cezar Andrieş vs Dragoş Nicolae, Marius Sandu vs Alexandru Voicu, Daniel Gălăţeanu vs Marius Leca, Radu Medeleanu vs Andrei Bălici, Iulian Strugariu vs Victor Varga, Alexandru Mâţu vs Ionuţ Iancu, Cătălin Oprea vs Nicolae Garbuz; MMA Strike: Gheorghiţă Lazăr vs Florin Moraru, Dumitru Tara vs Stelian Maceşanu, Marinică Bejenaru vs Silviu Streinu; K1: Răzvan Popiea vs Daniel Pascale, Adrian Roşca vs Abdel el Farsi, Cristi Stoica vs Alin Pricopie; Main Event: Marian Rusu vs Ben Earl.