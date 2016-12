Luptătorul nr. 1 de la SAS Constanţa

Şi-a petrecut jumătate din viaţă în Forţele Speciale ale Poliţiei şi nu ar lăsa meseria de poliţist pentru nimic în lume. Iubeşte ceea ce face şi munceşte cu pasiune, fiind catalogat de şefi ca fiind cel mai bun luptător al Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) Constanţa. De 23 de ani îmbracă hainele legii şi a acţionat în cele mai grele şi riscante acţiuni. De când era elev şi-a dorit să devină poliţist, iar visul i s-a îndeplinit. A venit în Constanţa în anul 1995, după ce a activat la Brigada de Asigurare a Ordinii Publice din cadrul Poliţiei Capitalei şi la Detaşamentul de Intervenţie şi Acţiuni Speciale (DIAS), prima structură specială înfiinţată la nivel naţional. „Eram tânăr, pregătit, aveam multă pasiune. La vremea aceea nu prea evaluam riscurile şi mă aruncam orbeşte în tot felul de misiuni. Făceam pregătiri cu elicopterul, asiguram şi traseele preşedintelui la vremea aceea. Timpul a trecut şi în 1995 am venit la Constanţa. Am lucrat la aşa-zisul “Pluton” care era în cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, unde acţionam împotriva parazitismului, proxenetismului şi prostituţiei. În 2000 a luat fiinţă, oficial, DIAS, moment în care a venit Emanoil Moraru şi a preluat comanda. De atunci sunt aici”, spune lupătorul.

SPECIAL Vorbeşte cu mândrie despre ce înseamnă să intervii în situaţii în care alţii nu reuşesc să acţioneze. „Ca să devii luptător în Poliţia Română, ai nevoie de o pasiune mai mare faţă de muncă, faţă de activitatea de poliţist. Desfăşori nişte activităţi mult mai stresante. Totodată, a fi luptător în structura de intervenţie îţi dă încredere. Simţi că, într-adevăr, faci ceea ce trebuie pentru cetăţeni şi eşti respectat pentru asta”, a spus „mascatul”.

DOI TIMPI ŞI TREI MIŞCĂRI Atunci când sună alarma, “mascaţii” se echipează cu viteza luminii şi pornesc în acţiune. “Pentru restabilirea ordinii publice, pentru aplanarea unui conflict trebuie să acţionăm în forţă. Din 2003, de când Poliţia a fost demilitarizată, a intervenit şi răspunderea individuală, iar noi acţionăm conform legii, conform gradului proporţionalităţii. Nu facem abuzuri. Sunt momente când întâmpinăm rezistenţă. La intervenţie găseşti uneori băieţi tineri, sportivi, care se află şi sub influenţa unor substanţe sau a alcoolului şi nu mai ţin cont că suntem poliţişti. Atunci, prin coeziunea noastră, prin grup, trebuie să intervenim în forţă. În structura noastră sunt momente în care acţionezi şi din imboldul de a-ţi apăra viaţa, a ta şi a colegului de lângă tine”, a povestit poliţistul.

RISCANT Şi-a riscat viaţa de multe ori, însă a reuşit de fiecare dată să scape teafăr şi nevătămat. “În anul 2000 am avut o intervenţie mai periculoasă. Am fost anunţaţi că se vor răfui două grupări. Am ajuns acolo unde urma să pornească scandalul şi i-am înconjurat. Erau patru-cinci maşini pline de oameni foarte răi şi periculoşi. Au sărit toţi din maşini, către noi, cu săbii. Mie nu-mi venea să cred. Noi eram două dube de luptători şi ei veneau spre noi şi au sărit la bătaie. Aveam scuturile ca să ne apărăm, însă ni le-au spart şi a trebuit să sărim pe ei ca la rugby. Câte unul pe fiecare individ, ca să îi putem opri. Ulterior, am văzut că erau înarmaţi până în dinţi cu sticle Molotov”, povesteşte luptătorul. O altă misiune de care îşi aduce aminte s-a petrecut acum mulţi ani, când acţiona pentru combaterea braconajului piscicol. „Am făcut pândă timp de trei ore şi i-am prins în flagrant! Erau cu tractoare, cu remorci, cu peştele în plasă, aproximativ şase-şapte persoane. I-am urmărit o oră pe câmp. Am tras cu arma ca să putem opri tractorul. Erau înarmaţi cu mai multe unelte. Şi îmi voi aduce aminte mult timp de acum înainte de o altă misiune periculoasă, în timpul căreia un bărbat a tras cu arma în doi colegi. După ce a deschis focul către noi, s-a împuşcat în cap”, a povestit poliţistul. De-a lungul anilor a avut parte, însă, şi de momente amuzante. “Am fost solicitaţi, tot prin anul 2000, pentru a aplana un scandal la Constanţa. Cei de la Ordine Publică şi de la Jandarmerie nu reuşiseră să facă faţă. Am intrat în casa acelor persoane. Erau aşezaţi cu toţii la o masă lungă de trei-patru metri, plină cu băutură, şi nu se auzea nici în cer, nici în pământ. Am intrat în forţă, masa s-a răsturnat, sticlele s-au împrăştiat peste tot şi, în cele din urmă, am liniştit apele. Însă, când am ajuns la bază, aveam toţi cioburi prin buzunare. Când am intrat într-una dintre camere, am dat peste un urmărit general şi colegii au găsit şi două fete dezbrăcate în baie”, povesteşte, râzând, acesta.

PILOT DE AVION Începe programul la ora 8, însă niciodată nu ştie când va ajunge acasă. “La 8 începe programul, la 8.30 pornim pregătirea fizică. Alergăm în mediul natural aproximativ patru-cinci kilometri, pe nisip. Venim în sală şi continuăm cu pregătirea fizică, avem ofiţerul care ne coordonează. Antrenamente, box, tehnică de apărare, iar apoi pregătire individuală fizică, în sala de forţă. Începe apoi pregătirea teoretică, profesională, legi, dispoziţii, tematică şi apoi la poligon”, ne dezvăluie luptătorul. Datorită dăruirii sale, este un poliţist extrem de apreciat. “SAS se caracterizează în trei cuvinte: curaj, lege şi onoare şi, din punctul meu de vedere, acest poliţist le îndeplineşte pe toate la nivel maxim. Este extrem de serios, motivat în ceea ce face, loial instituţiei şi valorilor pe care le promovează instituţia. Poate fi definit ca un adevărat profesionist. Reprezintă un exemplu. La sfârşitul acestui an (n.r. - 2013) a primit o diplomă de excelenţă pentru activitatea desfăşurată”, a declarat şeful SAS, cms. şef Tudorel Dogaru.