Luptătorul Ștefan Gheorghiță a primit medalia de bronz pentru JO 2008

Ştefan Gheorghiţă, sportiv clasat pe locul 5 la Jocurile Olimpice din 2008, în concursul de lupte libere, a primit vineri, în cadrul unei festivități desfășurate la Casa Olimpică din București, medalia de bronz a categoriei 74 de kilograme, după ce medaliatul cu argint de la Beijing, uzbekul Soslan Tigiev, a fost descalificat, fiind găsit dopat la reanalizarea probelor.

După ceremonia de acordare a medaliei, Gheorghiţă a spus că distincţia este un cadou pe care îl acceptă, nefiind vorba de aceeaşi senzaţie ca şi cum ar fi urcat pe podiumul olimpic: „Vreau să mulţumesc COSR pentru această festivitate frumoasă. Sunt foarte bucuros pentru această medalie, o consider ca un cadou pe care îl accept, deşi nu am aceeaşi senzaţie ca şi când aş urca pe podium. Dar e un cadou pe care îl accept. Am fost foarte bucuros anul trecut când am aflat, nu-mi venea să cred. Am avut o bucurie aparte, o senzaţie pe care nu o pot descrie. Eu sunt adeptul unui sport curat şi susţin sportul curat. E normal să plătească cei care sunt prinşi dopați”.

El nu a exclus posibilitatea de a se reîntoarce în competiţie şi a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alături de soţia sa, judoka Corina Căprioriu, chiar dacă acum se află într-o perioadă de refacere, după o operaţie suferită la genunchi. „Tot ce e posibil să revin în competiţie, dar deocamdată îmi doresc să fiu sănătos. E drum lung până la Tokyo, acum vreau să mă refac, să fiu sănătos”, a mai spus Gheorghiţă, în vârstă de 31 de ani.

Corina Căprioriu s-a declarat fericită pentru medalia cucerită de soţul său. „Sunt mult mai fericită pentru că am trăit senzaţia şi ştiu cum e. El mi-a spus că i-a fost luată bucuria de a primi medalia chiar la Jocurile Olimpice şi de a urca pe podium. Ar fi super pentru amândoi să participăm la Tokyo. Eu mă gândesc foarte serios să mă întorc şi îmi doresc ca el să-şi revină cât mai repede duă operaţia pe care a suferit-o. Ne dorim să revenim pentru că iubim sportul şi îl practicăm de mici”, a afirmat cunoscuta judoka.

Preşedintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a anunţat că sportivul a primit deja drepturile financiare aferente medaliei pe care a cucerit-o. „Dacă ne gândim că alţii au trişat şi încă se gândesc să mai facă lucruri de genul acesta putem spune că e o reparaţie morală. Atunci când ştii că ai luptat corect, până la urmă reuşeşti să fii învingător. Eu cred că este cel mai important lucru să-ţi reprezinţi ţara cu fair-play. Toate meritele aferente acestei medalii i se vor acorda. Nu influenţează cu nimic perioada aceasta. Din câte ştiu, banii care erau destinaţi medaliei de bronz au intrat în posesia sportivului. Sunt lucruri normale”, a precizat Covaliu.

Fostul preşedinte al COSR, Octavian Morariu, a transmis un mesaj dur faţă de dopaj lansat de către forul internaţional. „Toate aceste momente mi le amintesc foarte bine, fiind preşedintele COSR la acel moment. Ne aflăm azi aici mai ales pentru că CIO a lansat o poziţie foarte dură faţă de cei care nu sunt curaţi. Există o preocupare majoră faţă de antidoping şi noi trebuie să fim exemplari la acest capitol foarte important. E o schimbare de atitudine, ne aflăm aici pentru că această luptă a început să dea roade. E o motivaţie pentru toţi şi uite că dacă ai fost corect, câştigi”, a declarat vineri actualul membru al CIO.

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, s-a declarat bucuros că CIO a făcut dreptate în cazul sportivului Ştefan Gheorghiţă: „Sincer, nu m-am gândit că vom mai primi o medalie după atâta timp, dar mă bucur că s-a făcut dreptate pentru acest sportiv minunat. Este un model pentru tinerele generaţii. Cel mai mult mă bucur pentru liniştea pe care o va avea de acum înainte prin renta viageră pe care o va primi. Cu siguranţă îl vom sprijini dacă vrea să revină, dar este aproape imposibil, este foarte greu. Trebuie să-şi repare tot ce a stricat în aceşti ani. Să fie el sănătos pentru că a făcut deja foarte mult pentru luptele româneşti”.

În cadrul ceremoniei de la Casa Olimpică, s-au acordat distincţii olimpice şi diplome pentru atleta Cristina Casandra, locul 4 ocupat în competiţia de 3000 m obstacole, Eusebiu Diaconu, pentru locul 7 ocupat în clasamentul întrecerilor de lupte greco-romane, în limitele categoriei 60 kg, şi Roxana Cocoş, pentru locul 7 pe care s-a clasat în ierarhia feminină de la haltere, la categoria 58 kg. Toţi sportivii menţionaţi, participanţi la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, au avansat pe poziţii superioare în urma descalificării unor concurenţi care au încălcat regulile anti-doping.