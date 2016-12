„Lupte antitero” în Poligonul Babadag

Timp de câteva ore, militarii români, armeni şi americani s-au „luptat“, ieri, să cucerească o redută a unei grupări teroriste. Acesta a fost scenariul examenului la care au fost supuse primele grupe de militari ce au participat, timp de 12 zile, la exerciţiul multinaţional „Platinum Eagle“. Misiunea nu a fost una uşoară şi asta pentru că armele au fost încărcate, de această dată, cu muniţie de război. Nu a fost loc de nicio greşeală... Semnalul atacului a fost dat de echipele de lunetişti americani, români şi bulgari care au pus la pământ primele ţinte. „Pregătirea pentru acest exerciţiu am început-o în urmă cu 12 zile. Suportul echipelor din teren este asigurat de puşcaşii marini americani cu mortiere, mitraliere, rachete şi rachete antitanc. În acelaşi timp, sub protecţia unui pluton de militari români, soldaţii armeni iau cu asalt obiectivul“, a declarat directorul american al exerciţiului „Black Sea Rotational Force 14“ (BSRF 14), lt. col. Travor Hall. Deşi primul atac a durat doar câteva minute, militarii au tras câteva mii de cartuşe. „Aceasta este o mitralieră M2 care trage cu proiectile de 50 mm. Ea poate lovi ţinte care se află până la 1.800 de metri. Până acum, eu am tras aproape 800 de gloanţe. Acestea sunt proiectile normale, destinate atacului împotriva vehiculelor cu blindaj uşor şi antipersonal“, a spus mitraliorul american Beau Johnson. Pregătirile vor continua în Poligonul Babadag încă două săptămâni, când soldaţilor români şi americani li se vor alătura militari macedoneni.

PREGĂTIRE RIGUROASĂ „Este un exerciţiu multinaţional anual la care participăm din 2010. La aceste antrenamente, militarii desfăşoară trageri cu muniţie reală, execută proceduri de comandă şi control şi deplasare în câmp tactic. Exerciţiile sunt avantajoase deoarece ridică nivelul de pregătire al militarilor“, a declarat lt. col. Cătălin Crăcea, din cadrul Brigăzii 9 Mecanizate Mărăşeşti. „În cadrul exerciţiului am avut ocazia să ne testăm orele de pregătire şi de antrenament de acasă. Ne înţelegem foarte bine cu militarii români, colaborăm excelent. Asta mai ales că ei sunt cei care sprijină cu foc plutonul meu, care are misiunea să ia cu asalt poziţia inamică“, a adăugat comandantul unui pluton armean, lt. Tigran Gregorian. La exerciţiul „Platinum Eagle“, desfăşurat sub egida BSRF 14, participă militari din Armenia, Bulgaria, Macedonia, România şi Statele Unite ale Americii. BSRF-14 este un exerciţiu anual, condus de Comandamentul Forţelor Infanteriei Marine Americane dislocate în Europa, şi se desfăşoară în zona Mării Negre, în Balcani şi în regiunea Caucazului. El are ca scop creşterea nivelului de interoperabilitate, prin antrenarea militarilor, în vederea participării la operaţiuni de menţinere a păcii şi de contrainsurgenţă.