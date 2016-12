Lupte aprige pe dreapta

Pedeliştilor li s-a pus gând rău. După duşmanul direct, PSD, mai nou, PD-L are un nou adversar care-i doreşte pacea eternă. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a lăsat, miercuri, să se înţeleagă că o strategie a PNL în viitorul apropiat ar putea fi începerea unor demersuri pentru desfiinţarea PD-L, pentru ca PNL să devină singura formaţiune recunoscută ca fiind de dreapta. „Năstase, în 2003, a vrut să desfiinţeze Partidul Democrat pe cale administrativă. Eu doresc să desfiinţăm PD pe cale politică şi democratică. Ca să fie clar. Ori noi, ori ei”, a afirmat presedintele PNL, adăugând că ţara asta trebuie să rămână cu două partide mari, „unul de dreapta, PNL, al doilea de stânga, care e probabil PSD, dar pe dreapta asta e strategia, pe asta o propun, pe asta o asum. Liderul liberal a reiterat ideea imposibilităţii de a mai colabora cu PD-L. ”Niciodată nu putem noi, ca partid autentic de dreapta, să colaborăm, să fim complici cu cei care, prin fraudă morală, electorală şi doctrinară, prin abuz, se substituie astăzi dreptei”, a spus Antonescu. În replică, vicepreşedintele PD-L Valeriu Stoica a afirmat că, după declaraţiile liderului PNL nu se mai impune schimbarea denumirii partidului, care va rămâne „singurul partid de dreapta din România”. Crin Antonescu a mai spus că, pe de altă parte, le-a transmis colegilor că scorul partidului este o cifră înşelătoare, care nu poate fi menţinută la acest nivel. Referindu-se la alegerile interne care vor avea loc la următorul Congres PNL, preşedintele liberalilor opinează că un tânăr politician aspirant nu trebuie să facă neapărat parte din echipa de conducere a partidului pentru a se dezvolta corespunzător. Mai mult, Antonescu a enunţat şi posibilitatea de a nu mai candida la şefia partidului. „Îmi asum obiectivul să fim un partid de peste 30% la alegerile din 2012. Fără mijloacele statutare de a renova partidul eu nu doresc să candidez. Dacă misiunea mea ar fi de a împăca toate caprele şi toate verzele, atunci nu mă interesează”, a explicat liderul PNL. Însă, Antonescu a afirmat că dacă Ludovic Orban ar candida la şefia partidului nu ar fi „nicio supărare” şi a adăugat că şi l-ar dori pe prim-vicepreşedinte în echipa sa viitoare, dar decizia îi aparţine acestuia. „Nu am făcut niciodată un cuplu politic cu Ludovic Orban sau cu altcineva. Nu am de gând să negociez sau să fac compromisuri pentru a păstra sau recâştiga funcţia de preşedinte. Eu mi-aş dori ca toţi oamenii de vârf ai partidului să fie împreună cu mine în această echipă, inclusiv Ludovic Orban, categoric”, a mai afirmat Antonescu.