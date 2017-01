Lupte cosmice la guvernare

Războiul din USL continuă, cel puţin la nivel declarativ. Săptămâna se încheie în acelaşi ton în care a început, cu atacuri la baionetă între liderii principalelor partide din arcul guvernamental. După discuţiile din timpul săptămânii, în care Crin Antonescu îl compara pe Victor Ponta cu Emil Boc, făcând aluzie la o subordonare a premierului faţă de preşedinte, în care Ponta îl cataloga pe Antonescu drept un fel de Traian Băsescu, la fel de nociv pentru ţară, în care s-a pomenit de o posibilă retragere a miniştrilor PNL din Guvern, liderul PNL a mers mai departe. Acesta a insinuat chiar că liberalii nu ar fi deranjaţi să se întoarcă în opoziţie. “PNL nu vrea să fie cu orice preţ la guvernare. (...) Niciodată nu am dorit să fim la guvernare altfel decât printr-un vot exprimat de cetăţeni, într-o formulă agreată de cetăţeni. Nouă nu ne e frică de opoziţie. (...) Totul se poate, mai ales în 2014, dar, dacă nu ne e frică, asta nu înseamnă că ne dorim să fim în opoziţie. Ne dorim să fim la putere, avem responsabilitatea puterii, am cerut şi am primit votul a peste cinci milioane de oameni într-o formulă de putere completă: Parlament, Guvern, Preşedinţie pe 2014”, a afirmat Antonescu. El a admis că relaţiile din interiorul USL sunt “destul de tensionate”, arătând că problemele ţin de raportarea la mesajul original. Întrebat cum este relaţia cu preşedintele PSD, Victor Ponta, Antonescu a spus că aceasta “nu mai este atât de bună”. Totodată, el a subliniat că PNL nu va fi acela care va lua iniţiativa privind ruperea USL.

Vocile celor de pe margine trag concluzii diferite când vine vorba despre conflictul dintre Ponta şi Antonescu. Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, apreciază pe blogul personal că a fost depăşită criza din USL şi chiar îi „felicită“ pe liderii Uniunii pentru acest lucru. Într-o postare pe blog intitulată „O criză depăşită - un Băsescu învins“, Voiculescu îl vede drept cauză a acestei crize pe Traian Băsescu. „Mă bucur că USL a rezistat şi acestui şoc punctual. A fost o criză - după unii, cea mai mare de până acum - generată de acelaşi preşedinte maestru al dezbinării, conflictului şi diversiunii. O criză reală, dar pe care, cu înţelepciune şi responsabilitate, am reuşit s-o depăşim“, scrie Voiculescu. Din tabăra opoziţiei, secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur, i-a ironizat pe co-preşedinţii USL: “Ponta şi Antonescu sunt ca Prigoană şi Bahmuţeanu, se ceartă şi se împacă dacă e lună plină”.