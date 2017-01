Lupte grele la reexaminarea Legii pensiilor

Impresia că cererea de reexaminare a Legii pensiilor de către preşedintele Traian Băsescu nu este decât o încercare de „acoperire” a acuzaţiilor de fraudă venite din partea Opoziţiei este întărită de faptul că, în aceste zile, puterea şi opoziţia nu se înţeleg asupra legii. Mai mult, procedura de reexaminare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice se poate întinde pe o lungă perioadă dacă partidele politice nu decid să încheie acest subiect rapid. Asta în condiţiile în care se mai regăsesc încă parlamentari ai puterii care îndrăznesc să-l contrazică pe şeful statului, spunându-i că „trebuie egalizată vârsta de pensionare între bărbaţi şi femei”. Însă liderul PDL Adriean Videanu afirmă, într-un interviu, că poate garanta, vizavi de Legea pensiilor, că obiecţiunea şefului statului legată de vârstele de pensionare va trece prin Parlament votată de toate formaţiunile politice parlamentare. El a apreciat că opţiunea şefului statului pentru micşorarea vârstei de pensionare la femei este o chestiune „de oportunitate”. În cazul reexaminării legilor la solicitarea şefului statului, Constituţia nu prevede un termen în care Parlamentul trebuie să reanalizeze actul normativ. Singurele prevederi din legea fundamentală se referă la faptul că preşedintele ţării nu poate cere decât o dată reexaminarea actului normativ şi că promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea actului normativ adoptat după reexaminare. În cazul Legii pensiilor, cererea de reexaminare a fost transmisă Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată. Potrivit articolului 146 din Regulamentul Senatului, în cazul în care preşedintele României cere, înainte de promulgare, reexaminarea unei legi adoptate prima dată de către Senat, cererea va fi înscrisă în termen de cel mult 30 de zile în proiectul ordinii de zi a acestui for legislativ. Acelaşi articol prevede că „reexaminarea legii pe baza cererii preşedintelui României se face cu respectarea procedurii legislative”. Prin urmare, Senatul are termen de o lună, începând din 7 octombrie (când a fost trimisă cererea de reexaminare), doar pentru a înscrie proiectul pe ordinea de zi a plenului, ceea ce înseamnă că, totuşi, în acest interval, comisiile senatoriale trebuie să reanalizeze legea. Însă, de la momentul la care este prezentat în Biroul Permanent, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, are, potrivit Constituţiei şi propriului regulament, 45 de zile pentru a adopta actul normativ, în caz contrar fiind adoptat tacit şi transmis Camerei Deputaţilor în forma în care a sosit la Senat. În plus, conform articolului 89 al Regulamentului, Senatul poate prelungi termenul de adoptare tacită la 60 de zile, în cazul legilor „de complexitate deosebită”. De la Senat, Legea pensiilor va merge la Camera Deputaţilor, unde sperăm că Roberta Anastase va număra corect, de această dată, voturile exprimate.