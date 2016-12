Lupte interne în PDL pentru „Departamentul Diaspora”

Conflictele din interiorul PDL curg gârlă. Tot mai mulţi democrat liberali sunt nemulţumiţi de măsurile luate de miniştrii lui Boc. Acum a venit rândul şi ministrului Transporturilor, Anca Boagiu, să fie muştruluită de colegul său de partid, deputatul Wiliam Brânză. Deşi nu intră în atribuţiunile ei de ministru, ea a înaintat către Biroul Permanent Naţional (BPN) al PDL propunerea ca organizaţia din Diaspora să fie împărţită în patru organizaţii, propunere adoptată de membrii BPN. Propunerea ministrului a fost adoptată fără ca Wiliam Brânză să fie prezent, deşi el ocupă funcţia de preşedinte a PDL Diaspora. Deputatul PDL o acuză pe Boagiu că demersul său ascunde interese obscure. \"A fost o propunere pripită a Ancăi Boagiu, iar votul a încălcat statutul PDL pentru că organizaţia are un regim similar oricărei organizaţii de judeţ. S-a dat un vot săptămâna trecută, când eram la Valencia, şi nu am primit nici măcar un telefon ca să fiu întrebat ce părere am\", a declarat revoltat Brânză. Preşedintele organizaţiei i-a solicitat luni preşedintelui partidului Emil Boc ca cei care nu au avut legături cu diaspora să nu mai intervină în probleme acesteia. Brânză crede că propunerea este legată de faptul că miza pentru şefia organizaţiei din străinătate a PDL poate creşte considerabil în condiţiile în care există posibilitatea introducerii votului electronic sau a celui prin corespondenţă, fapt ce va facilita apreciabil exercitarea dreptului de vot de către românii de peste hotare, cu atât mai mult cu cât scorul obţinut de PDL la ultimele scrutinuri a fost peste cel din ţară. El consideră că decizia este în mâinile lui Emil Boc, dar atrage atenţia că sunt semnale de la românii din străinătate că decizia a provocat nemulţumiri, iar sprijinul pentru PDL ar putea să se reducă. \"Eu nu voi fi de acord ca Diaspora să se spargă - pentru că ea este una singură – din cauza unor ideologi cu interese meschine. Între a-mi bate joc de românii aflaţi în străinătate şi a rămâne în partid, eu voi alege să rămân alături de românii din străinătate\", a mai spus Brânză.