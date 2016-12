Luptele pe plajă ar putea deveni sport olimpic

Campionatele Mondiale de lupte pe plajă, competiție ajunsă la a patra ediție, au reunit săptămâna trecută, la Mangalia, peste 200 de sportivi din 12 țări: România, Rusia, Iran, Bulgaria, Grecia, Turcia, Norvegia, Moldova, Austria, Italia, Estonia, Kazahstan. Meciurile s-au desfășurat pe arena de sporturi pe plajă din Mangalia, pe plaja Laguna, în prezența unui public numeros, care i-a încurajat în permanență pe sportivii români. Iar lotul național al României, antrenat de constănțenii Ioan Giuglea și Cornel Trucmel, nu a dezamăgit, reușind să obțină un total de 30 de medalii la individual, dintre care 9 de aur, 11 de argint și 10 de bronz, plus șase medalii pe echipe, respectiv patru de aur, una de argint și una de bronz.

„Nivelul competiției a fost foarte bun, pentru că au fost loturi naționale cu câte trei sportivi la o singură categorie, cum am fost noi, Rusia și Iranul. Tocmai de aceea, și nivelul Mondialelor de la Mangalia a fost superior celor de anul trecut, de la Katerini”, a declarat Lucian Luca, vicepreședinte al Federației Române de Lupte și principalul organizator al Mondialelor de la Mangalia. „Organizarea fost excepțională! Nu că am organizat noi, dar a fost mult mai frumos decât în Grecia, care nu s-a ridicat la nivelul nostru. Publicul român a umplut tribunele și a avut ce să vadă, pentru că Iranul nu a participat anul trecut, iar Rusia a venit cu sportivi mai puțini în Grecia. În plus, noi, românii, am fost afectați de suprapunerea cu Jocurile Europene de la Baku, pentru că baza noastră de selecție s-a micșorat. De exemplu, toți seniorii de la libere și fetele ar fi fost în lot la Mangalia. Așa cred că am fi luat aur și la seniori masculin. Luptele pe plajă, dacă nu în 2020, cel puțin de la Jocurile Olimpice din 2024 ar putea să ajungă sport olimpic. Se va renunța la câteva categorii de greutate ale luptelor pe saltea și se vor introduce cel puțin două categorii de fete și trei de băieți la lupte pe nisip”, a declarat Ioan Giuglea, care este antrenor la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța și director executiv la Asociația Județeană de Lupte Constanța.