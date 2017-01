Lupul Blejnar, la stâna Buget EBA, ministrul Culturii 

07:13:52 / 07 August 2014

ZISA EBBĂ AR FI O MINUNE DE MINISTRU AL CULTURII!!

Nu-i agramată cu e credea, nu se bazează pe protecţia cuiva, nu-i recent alfabetizată, nu-i “toantă” cum se credea, nu-i împleticită la vorbă, deja are un vocabular minimal de căteva duzini de cuvinte, intonaţia şi glasul îi sunt de primadonă la Operă, deja izbuteşte să pronunţe anumite vocale, are dicţie de comunicator persuaziv, privirea exprimă inteligenţă subtilă, nu-şi arde timpul şi miile de euro din greu munciţi în barurile de fiţe din Dorobanţi, iubeşte să-şi laude ţara pe la Bruxelles sau Paris, are un soţ cu nume etalon marca patologică Sida, ce mai, ar fi emblema perfectă să implementeze în Cultură toate aceste valori de mare distincţie!