Lupul moralist poartă pantofi cu toc...

Lupul moralist nu mai este lupul moralist pe care îl cunoaştem cu toţii de ani de zile. Cei mai mulţi dintre noi am rămas cu imaginea lui demodată de biată fiară năpîrlită. Transferat de la secţia “Scufiţa Roşie”, cînd a fost pus să se plimbe în diverse ipostaze cu coşul plin cu merinde, lupul moralist a făcut carieră în materie de teoria chibritului. Ei bine, ca aspect fizic, maniere şi modă, lupul moralist s-a schimbat fundamental şi decisiv, fiind astăzi o minunată blondă cu pletele în vînt. În naivitatea mea incurabilă, ca unul care mai cred încă în bunele intenţii ale celor care ne conduc, am sperat că Elena Udrea, ministrul nostru termal al Turismului, a venit în staţiunea Mamaia pentru a pregăti deschiderea sezonului estival. Cel puţin, acum, în preajma sărbătorilor Pascale, că tot a plimbat dumneaei mielul lui Dinescu, care, pentru a fi salvat de pofta nebună a celor care se dau în vînt după drob, ar trebui declarat monument al naturii. Travestită în cel mai frumos lup moralist pe care l-a avut politichia noastră vreodată, doamna Udrea nu s-a putut abţine să nu facă politică la malul mării, transformîndu-se într-o dirigintă extrem de severă cu social-democraţii constănţeni. De altfel, după încălţăminte, pentru că pantofii cu toc nu sînt recomandaţi vizitelor de lucru efectuate la munte şi la mare, după reţeta BD, am dedus că doamna Udrea era pregătită mai mult pentru o şedinţă de partid… Din respect pentru actul de turism, ar fi trebuit să se dedice programului, dacă există aşa ceva!, destinat deschiderii noului sezon estival. Ştim cum face politică. Am fi vrut o demonstraţie de turism. Era mai utilă prezenţa sa pe litoral în calitate de ministru al Turismului. Cunoaştem efectele intervenţiilor sale ca trimis al centrului în teritoriu. În vara anului trecut, tot într-un moment de criză, Elena Udrea a făcut prăpăd în PD-L Constanţa, declanşînd pe bandă rulantă seria excluderilor din partid! A fost ca la balamuc! Sigur, pe constănţeni îi interesează mai mult soarta litoralului românesc decît frecuşurile din organizaţia judeţeană a PD-L. Oamenii s-au cam săturat de circ. Chiar foarte mult! Circ în PD-L Constanţa. Circ în Consiliul Local Mangalia, după pofta unor pedelişti. Circ la împărţirea posturilor de conducere. Circ şi iar circ! De data aceasta, doamna Udrea nu a mai muşcat direct din propriul său partid. A realizat poate că nu este momentul să mai excludă şi alţi activişti nervoşi. Drept care, cu un fuleu cu tupeu, ridicîndu-se pe tocuri, s-a aruncat direct la urechea conducerii PSD Constanţa! Şi s-a pus pe urecheat! Printre altele, îi acuză pe social-democraţi că nu colaborează corespunzător cu pedeliştii din teritoriu. După care, înfierbîntată de perspectivele de dezvoltare pe care le are turismul termal, a preluat şi dumneaei din mers gogoaşa cu Dănuţ Moisoiu, care a ajuns sperietoarea coaliţiei PD-L-PSD! E limpede că şmecherii din organizaţia judeţeană s-au dus cu pîra la doamna Udrea, smiorcăindu-se că aliaţii le-au pus piedici în recreaţia mare! Cu siguranţă, fiind dezinformată, Elena Udrea a greşit adresa. Sigur, pe pesedişti trebuia să-i urecheze, dar pe cei din ghiveciul care a înflorit în interiorul PD-L Constanţa, întinzîndu-se, precum vrejul de fasole, pînă sub scaunul lui Mircea Banias, unde sapă de zor cu tîrnăcopul. Cum sapă cu spor şi la rădăcina alianţei pe care o invocă Elena Udrea şi care, chipurile, se dă de ceasul morţii în ce priveşte colaborarea dintre cele două partide în teritoriu! Acelaşi nucleu pesedist moştenit de pe la diverse primării pune în pericol şi stabilitatea PD-L Constanţa, cocoţat din nou pe un butoi cu pulbere. Înţeleg că pe doamna Udrea o incomodează prezenţa lui Moisoiu în CLM Constanţa, dar ar trebui să ia măsuri şi în ceea ce priveşte deranjul permanent făcut în partid de doamna Maria Stavrositu şi de deputatul Zanfir Iorguş, două persoane dragi domniei sale. Spuneam că lupul moralist şi-a schimbat fundamental înfăţişarea, dar, în ceea ce priveşte năravul, ba! În sensul că nici doamna Udrea nu vede bîrna din propriul său partid…