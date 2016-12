Lupul, pus să împace oile

Situaţie \"de Kafka\", reclamată de onor telespectator la mândra televiziune, care se presupune că rezolvă tot ce se reclamă la gazetă, şi ceva pe deasupra: dl. Puşcă a dobândit un teren în comuna Saligny, cu acte, de la Consiliul Local, dreptul de proprietate a fost înscris în Cartea Funciară, s-au făcut planuri cadastrale, amenajări şi s-a-nceput exploatarea terenului pe post de grădină a cârciumii aferente. În acelaşi timp, unui alt domn, Buşcă (sic!!!, nu e nicio glumă!) i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe acelaşi teren, i s-a dat şi lui titlu şi, după trei ani de toate bune şi frumoase, Buşcă a intrat peste Puşcă şi i-a mutat gardu\' vreo sută de metri! Dosarul se judecă la Medgidia, dar legea spune clar că, pe perioada litigiului, \"titularul dreptului săvârşeşte infracţiunea de tulburare de posesie dacă nesocoteşte o posesie de bună credinţă sau chiar detenţie precară\", adică şi dacă are dreptate, tot nu poate da buzna peste cel care-i ocupă terenul cu un alt titlu de proprietate \"care se bucură de prezumţia de validitate\". Complicată tare, cam ca treaba cu ţiganii care-au ocupat abuziv case la Londra.

Dar altceva e şi mai interesant: faptul că vătămatul a reclamat de la-nceput că Postul de Poliţie din comună a pactizat cu duşmanul, în ciuda evidenţelor şi prevederilor legale, şi nu l-a crezut nimeni. Şi-acum, după vreun an, vine decizia procurorului Parchetului, din care cităm, fără să ne crucim: \"În privinţa propunerii de neîncepere a urmăririi penale formulată de Postul de Poliţie Saligny, consider că aceasta este NEÎNTEMEIATĂ şi dispun: 1. Începerea urmăririi penale faţă de Buşcă (...) 2. Restabilirea situaţiei anterioare în sensul repunerii părţii vătămate în situaţia de a avea acces la întreaga suprafaţă de teren ocupată de învinuit şi 3. Reinvestirea Postului de Poliţie Saligny în vederea efectuării urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare de posesie.\" Prin urmare, lupul a fost repus în drepturi, paznic la oi, să facă el ordine.