L'Wren Scott i-a lăsat averea lui Mick Jagger

Creatoarea de modă L'Wren Scott, care s-a sinucis pe 17 martie, i-a lăsat partenerului ei de viaţă, rockerul britanic Mick Jagger, întreaga sa avere, estimată la circa nouă milioane de dolari. L'Wren Scott s-a sinucis la vârsta de 49 de ani, la New York şi, potrivit unor documente oficiale publicate în ”The New York Post”, l-a desemnat ca moştenitor al averii sale pe partenerul ei de viaţă din ultimii 13 ani, Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones. În testamentul ei, creatoarea de modă a menţionat: ”Îi las toate bijuteriile, hainele, obiectele de mobilier, automobilele şi alte bunuri de natură personală, alături de acţiuni şi alte proprietăţi, dacă nu există dispoziţii contrare în acest testament, lui Michael Philip Jagger”. ”Toate celelalte bunuri şi reşedinţa mea i le las moştenire lui Michael Philip Jagger”, se mai afirmă în acelaşi testament. ”Dacă testamentul nu stipulează altfel, am omis intenţionat să fac precizări despre oricare dintre celelalte rude care vor fi în viaţă în momentul morţii mele”, a adăugat creatoarea de modă, care nu le-a inclus în testament pe singurele ei rude în viaţă, fratele ei, Randy Bambrough, şi sora ei, Jan Bambrough Shane. ”Nu am fost niciodată căsătorită. Nu am copii”, a precizat L'Wren Scott.

Documentul indică faptul că averea ei de nouă milioane de dolari include apartamentul din Manhattan, estimat la opt milioane de dolari, în care L'Wrenn Scott s-a sinucis, şi un milion de dolari constând în bunuri personale tangibile şi diverse alte posesiuni.