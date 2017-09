M. Britanie ar vrea să reproducă acordurile comerciale externe ale UE după Brexit

Marea Britanie analizează modalităţi pentru a reproduce acordurile comerciale pe care le are Uniunea Europeană cu ţările din afara Blocului comunitar, pentru a le aplica după finalizarea Brexit, a declarat miercuri premierul britanic Theresa May, relatează site-ul agenţiei Reuters. Libertatea de a încheia noi acorduri comerciale independente de UE a fost subliniată de către guvernul britanic ca un beneficiu major al Brexit, dar companiile britanice şi-au exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la modul în care relaţiile comerciale existente vor funcţiona după părăsirea Blocului comunitar.

În cadrul unei vizite de lucru în Japonia, Theresa May a indicat că primul pas pentru reformarea Marii Britanii ca lider mondial în domeniul comerţului liber ar fi copierea acordurilor comerciale ale UE. „Există, evident, o serie de acorduri comerciale pe care UE le are cu alte ţări şi ne uităm la posibilitatea ca acestea să poată fi transpuse în acordurile comerciale viitoare ale Marii Britanii. Cred că prin asta vom oferi certitudine mediului de afaceri, ceea ce doreşte pentru momentul în care părăsim UE”, a spus May.

Declaraţiile premierului britanic au atras critici din partea euroscepticilor, care doresc o separare completă de UE, şi din partea unor oficiali ai Uniunii Europene, care spun că Marea Britanie încearcă să menţină beneficiile aderării fără a suporta costurile asociate. UE are acorduri comerciale cu ţări precum Elveţia şi Coreea de Sud, iar în prezent este aproape de a finaliza o înţelegere cu Japonia. Theresa May s-a pronunţat în favoarea unui acord comercial UE-Japonia, care ar putea fi folosit ulterior ca model pentru un acord comercial britanico-japonez. "Am fost unul dintre statele membre care au stat la masa discuţiilor şi au făcut presiuni asupra UE pentru a încheia această înţelegere cu Japonia. Credem că este un acord important pentru UE", a mai spus May, care se va întâlni cu premierul japonez Shinzo Abe.