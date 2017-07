M. Britanie în stradă! Nemulțumiri profunde față de austeritatea impusă de Guvernul May

În Marea Britanie, weekend-ul a fost petrecut în stradă de zeci de mii de protestatari împotriva austerității impuse de premierul Theresa May. Potrivit ziarului „The Observer“, nu doar strada, ci şi mai mulți miniștri din Executivul Theresei May cer să se pună capăt politicii guvernamentale de austeritate, relatează Reuters. Ministrul Sănătății, Jeremy Hunt, militează astfel pentru abandonarea plafonării creșterilor salariale ale infirmierilor, limitate în prezent la 1%, adică sub nivelul inflației, scrie ziarul.

Colega sa de la Educație, Justine Greening, cere și ea mai multe fonduri pentru școli.

Aceste tensiuni survin în timp ce poziția Theresei May a fost fragilizată în urma alegerilor legislative anticipate din 8 iunie, care i-au privat Partidul Conservator de majoritatea absolută în Camera Comunelor. Potrivit unui sondaj Opinium pentru „Observer“ și publicat duminică, cota de popularitate a premierului a scăzut, 51% dintre persoanele intervievate dezaprobând în prezent activitatea sa față de 31% care sunt de părere opusă, adică o diferență de 20 de puncte. La începutul lunii aprilie, opiniile favorabile le depășeau cu 21 de puncte pe cele defavorabile.

În același timp, popularitatea liderului laburist, Jeremy Corbyn, ieșit întărit din scrutinul din 8 iunie, a cunoscut o evoluție contrară, trecând de la minus 35% în aprilie la plus 4% în a doua anchetă Opinium, cu 42% de opinii favorabile, față de 38% defavorabile. Liderul laburiștilor, care a rostit un discurs sâmbătă în fața mai multor mii de manifestanți antiausteritate, reuniți în centrul Londrei, a reafirmat că "Theresa May nu are niciun mandat pentru a continua austeritatea". El a atacat de asemenea costisitorul acord al coaliției încheiat lunea trecută între Theresa May și Partidul Democratic Unionist (DUP), principalul partid unionist din Irlanda de Nord, în schimbul unui ajutor suplimentar de 1 miliard de lire (aproximativ 1,13 miliarde de euro) în favoarea provinciei. "Luni, Theresa May a cheltuit miliarde de lire pentru a se agăța de putere. Miercuri, ea a refuzat serviciilor de urgență creșterile salariale de care ele au nevoie", a spus Corbyn, făcând aluzie la respingerea unui amendament laburist care intenționa să suprime plafonarea creșterilor salariale pentru unele categorii de funcționari publici. "Împreună vom câștiga următoarele alegeri și vom forma un guvern", a spus el.