M. KOGĂLNICEANU - Apă potabilă în satele Piatra şi Palazu Mic

Locuitorii din satul Palazu Mic vor avea, pînă la sfîrşitul anului, reţea de alimentare cu apă potabilă. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşean, lucrările au fost demarate în urmă cu două săptămîni în satul Palazu Mic şi, după finalizare, şantierul se va deschide în satul Piatra. „Proiectele tehnice au fost întocmite pentru ambele sate, însă am început cu satul Palazu Mic pentru că aici sînt cîteva probleme. Din cauza faptului că, aici, 80% din săpături se execută în piatră, am dorit să terminăm mai întîi lucrările din Palazu Mic. În plus, puţul care va alimenta cu apă potabilă localitatea a fost forat la cariera Sitorman, pentru că apa este corespunzătoare din punct de vedere microbiologic şi chimic. Acum lucrăm la construirea rezervorului de înmagazinare a apei, situat în estul localităţii“, a declarat Mureşan, care a adăugat că, în satul Palazu Mic, va fi amenajată o reţea de şapte km, de care vor beneficia 385 de locuitori. El a mai spus că, anul viitor, vor fi demarate lucrările de alimentare a localităţii Piatra cu apă potabilă. Pentru lucrările care se vor derula în satul Piatra, administraţia locală a achiziţionat deja peste 12 km de conducte. Pentru lucrările care vor fi executate în ambele localităţi, conform proiectelor, este necesară suma de 1,9 milioane de lei, jumătate din cheltuieli fiind suportate de bugetul local, iar cealaltă jumătate, de către Guvern. „De patru ani tot încercăm să ducem la capăt acest proiect, însă nu am reuşit să atragem fondurile necesare. Am încercat şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi prin alte programe, însă abia acum am primit o parte din fonduri pentru a demara lucrările“, a mai spus Mureşan.