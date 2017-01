M. KOGĂLNICEANU - Microbuzul şcolar, luat înapoi de ISJ!

Elevii din satele şi grupurile sociale arondate comunei Mihail Kogălniceanu nu vor mai avea cu ce să se deplaseze spre şcoală, pentru că microbuzul care le-a fost repartizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) le-a fost luat. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan, a afirmat că, deşi în urmă cu o lună se declara mulţumit că Guvernul a repartizat un microbuz cu care să transporte cei 280 de copii din comună către şcoli şi grădiniţe, acum nu mai are motive de bucurie. “Pe elevii din localitatea Palazu Mic şi grupul social Sibioara îi ducem la şcoala din Piatra, iar pe cei de la grupul social Ceres îi aducem la Kogălniceanu. Mai mult, o parte din elevii de liceu din aceste localităţi sînt transportaţi la unităţile de învăţămînt din Kogălniceanu, Ovidiu sau Constanţa. În total, noi transportăm zilnic 280 de copii către unităţile de învăţămînt. Nu cred că e cazul să mai amintim de cadrele didactice care nu sînt din localitate şi care trebuie, de asemenea, transportate către unităţile de învăţămînt“, a declarat primarul. El a adăugat că microbuzul promis fusese acordat comunei după îndelungi rugăminţi şi numeroase cereri. “În urmă cu mai bine de o lună, am primit o adresă prin care ni se spunea să mergem la Bucureşti, ca să ridicăm microbuzul, ca acum să ni se spună că noi nu trebuia să-l primim pentru că nu am fost menţionaţi în hotărîrea de Guvern ca fiind beneficiari ai acestui proiect“, a explicat primarul. Interesant este faptul că reprezentanţii ISJ Constanţa au realizat acest lucru abia atunci cînd primarul a insistat să intre în posesia actelor maşinii, pentru a o putea înmatricula. “Pentru că au expirat numerele provizorii, am cerut să mi se trimită actele maşinii, întrucît, în caz contrar, microbuzul ar fi stat în faţa şcolii, fără a ne putea folosi de el. Mă întreb care este motivul real pentru care sîntem privaţi acum de acest microbuz. Oare chiar nu se ştia de la bun început care sînt primăriile beneficiare?“, a mai spus Mureşan. În replică, inspectorul general al ISJ Constanţa, Marian Sîrbu, a declarat că şi el poartă o parte din vină, pentru faptul că nu a întrebat sau nu a aşteptat ordinului ministrului în care sînt publicate localităţile beneficiare de microbuze şcolare, dar că cea mai mare parte de vină este a coordonatorului regional al proiectului (de la Vaslui), care a anunţat inspectoratele că pot veni să ia maşinile. “Am fost anunţaţi să mergem să luăm maşinile, motiv pentru care am anunţat primăriile care urma să primească microbuze şcolare. Apoi am aflat că o parte dintre cei care primiseră deja maşinile nu aveau acest drept. Am fost pus şi eu într-o ipostază nu tocmai plăcută, dar altă soluţie nu aveam decît să luăm microbuzele înapoi“, a explicat Sîrbu. Pe lîngă M. Kogălniceanu, comuna Albeşti şi oraşul Hîrşova s-au confruntat cu aceeaşi situaţie: ia microbuzul, dă microbuzul. Sîrbu a adăugat că, cel mai probabil, localităţile care nu au primit acum microbuze vor fi prinse într-o altă tranşă de repartizare a acestor mijloace de transport şcolar. Prin urmare, primăriile care îşi făcuseră deja planuri cu microbuzele pe care le-au primit vor trebui să mai aştepte...