M. KOGĂLNICEANU - Primăria, arbitru între cultivatori şi crescătorii de animale

Agricultorii din Mihail Kogălniceanu stau pe un butoi de pulbere din cauza scandalului izbucnit între posesorii de terenuri agricole şi crescătorii de animale. Primii dintre aceştia reclamă faptul că animalele crescătorilor le distrug culturile, în mod voit, iar ceilalţi îi acuză pe agricultori că le otrăvesc oile şi caprele cu furadan, substanţă pe care o împăştie pe cîmpuri. Ultimul episod al disputei dintre cele două părţi s-a petrecut, ieri, la Cămunul Cultural, unde primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureşan, a încercat să medieze neînţelegerile dintre cultivatori şi crescătorii de animale. Întîlnirea între părţi, la care au fost chemaţi şi poliţiştii din localitate, a debutat relativ calm, timp în care primarul i-a îndemnat pe agricultori şi crescătorii de animale să ajungă la un compromis şi să caute soluţii pentru a împiedica distrugerea culturilor. „Stăm pe o bombă amorsată. Am reclamaţii din partea producătorilor agricoli că se distrug culturile. Am şi eu patru hectare de teren agricol şi înclins să le dau dreptate cultivatorilor. Stilul haiducesc trebuie să înceteze. Unii cultivă, iar alţii distrug”, a spus Iosif Mureşan. Primii care au reacţionat au fost cei care trăiesc de pe urma terenurilor agricole, care au spus că le-a ajuns cuţitul la os. Unul dintre ei a precizat că i-au fost distruse cîteva hectare de teren cu culturi şi a ameninţat că dacă autorităţile nu iau măsuri nu va mai plăti impozitele. Un alt producător agicol a declarat nu doreşte să ia partea niciunei părţi, dar a precizat că se impun anumite reguli de către Consiliul Local, pentru ca acestea să fie respectate de ambele părţi. Cel mai convingător a fost Nicuşor Ionea, care a declarat: „Am fost şi crescător de animale, dar acum am teren agricol pe care este cultivat grîu şi orz şi nu îmi convine să vină cineva cu animalele, chiar şi din greşeală, să imi distrugă munca. Nici nu putem putem păzi atîtea hectare de teren. Astfel că, cel mai bun paznic este furadanul, pe care îl împrăştiem pe cîmp nu ca să omorîm animalele intenţionat, ci pentru dăunători. Dacă se întîmplă ca animalele să intre în culturi şi să otrăvească, noi nu avem ce face. Cum nu intru eu în stîna nimănui să mulg oaia, aşa nici crescătorii nu trebuie să intre cu animalele în culturi”, a spus Nicuşor Ionea. De partea cealaltă, crescătorii de animale au sărit ca arşi la acuzele agricultorilor, spunînd că, nu de puţine ori, producătorii agricoli le-au otrăvit intenţionat animalele. „Ce se întîmplă nu dosarele noastre în care am reclamat faptul că ni s-au omorît animalele. Cine ne despăgubeşte pe noi”, au întrebat crescătorii de animale. Mai mult, ei au spus că nu intră intenţionat în culturi, susţinînd că se mai întîmplă să scape oile şi caprele în culturi. „Nu avem pe unde să ne ducem animalele la terenurile cu mirişte din cauza faptului că drumurile sînt foarte înguste”, au spus crescătorii de animale. Disputele verbale dintre cele două părţi au degenerat, cu toată opoziţia primarului Iosif Mureşan, producătorii agricoli şi crescătorii de animale fiind la un pas de a se încăiera. Întîlnirea de la Căminul Cultural din Mihail Kogălniceanu s-a încheiat fără niciun rezultat.