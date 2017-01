M. KOGĂLNICEANU - Proiect finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială

Pentru prima dată, o comună constănţeană reuşeşte să atragă resurse financiare prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, program care are ca scop alocarea de fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea comunităţilor sărace. Acest program a fost lansat în urmă cu mai bine de trei ani, însă nicio localitate din judeţul Constanţa nu a reuşit, pînă în prezent, să acceseze fonduri prin acest program. Prima comună constănţeană care a reuşit acest lucru este Mihail Kogălniceanu, Primăria întocmind un proiect de 125 de mii de euro. “Proiectul are două componente. Una socială, care are în vedere înfiinţarea unui ansamblu folcloric, şi una de infrastructură, care prevede pietruirea a trei străzi din cartierul de nord al localităţii, cartier în care predomină cetăţenii de etnie romă“, a declarat primarul de la Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan. Pentru pietruirea celor 1,5 km de drum din acest cartier, Mureşan a spus că au fost alocate 90 mii euro, lucrarea fiind demarată marţi şi urmînd să fie finalizată în maximum 45 de zile. “Cred că lucrarea se va finaliza cam în două săptămîni“, a spus Mureşan. În ceea ce priveşte înfiinţarea ansamblului folcloric, edilul a spus că Primăria a demarat procesul de achiziţie a instrumentelor muzicale.