M. KOGĂLNICEANU - Sistem de supraveghere video pe străzi

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a pus în funcţiune, de ieri, un sistem de supraveghere video în mai multe puncte din localitate. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Iosif Valer Mureşan, mai multe camere video supraveghează 24 de ore din 24 cele mai circulate intersecţii din localitate, parcul, liceul şi terenul de sport de la Şcoala nr. 2. “Orice act de huliganism va fi înregistrat şi arhivat la sediul Poliţiei Comunitare din localitate. Informaţiile se arhivează şi se păstrează în arhivele poliţiei în jur de un an. Ideea mi-a venit după ce am făcut un schimb de experienţă cu reprezentanţii unei primării din Belgia. Acolo sînt supravegheate toate intersecţiile, iar populaţia este conştientă că orice act de huliganism sau orice ilegalitate săvîrşită va fi înregistrată, iar vinovaţii vor plăti pentru faptele lor“, a declarat Mureşan. El a mai spus că proiectul are o valoare de 120.000 lei, bani care au fost alocaţi din bugetul local al comunei. Mureşan a adăugat că, anul viitor, intenţionează să extindă proiectul la nivelul întregii comune.