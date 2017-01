M. KOGĂLNICEANU - Teren de sport la standarde europene

Echipa de fotbal din Mihail Kogălniceanu, dar şi toţi ceilalţi locuitori din comună au, începînd de ieri, un teren de sport conform standardelor europene, pe care să îşi poată disputa meciurile şi antrenamentele. Amenajarea unui astfel de teren de sport este un proiect mai vechi al administraţiei locale, care s-a materializat, potrivit afirmaţiilor primarului Iosif Valer Mureşan, datorită contribuţiei Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). “Această lucrare a costat 900 mii de lei. În continuare, avem în vedere construcţia vestiarelor şi a tribunelor. Pentru vestiare avem banii, iar pentru tribune o să prindem banii în bugetul pentru anul viitor. Sînt bucuros că pentru acest proiect am primit sprijin din toate părţile“, a declarat Mureşan. La rîndul său, vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir a declarat că la nivelul CJC există un proiect amplu prin care se finanţează construirea mai multor terenuri de sport. „Ne dorim ca în întreg judeţul să construim 14 astfel de terenuri, astfel încît cetăţenii din aceste localităţi să poată face mişcare. Ne pare rău că nu am putut asigura integral finanţarea pentru acest proiect, însă am contribuit cu aprox 40% din valoarea lucrărilor. Un teren de sport este foarte important pentru locuitorii din mediul rural“, a afirmat Dragomir. La amenajarea terenului de sport au contribuit şi militarii de la Baza americană de la Mihail Kogălniceanu, care au fost, de asemenea, prezenţi la inaugurare. „Timp de trei luni, din septembrie anul trecut, am lucrat cu o echipă, care a muncit aproximativ 1.200 de ore, pentru a nivela pămîntul, pentru a crea condiţii perfecte, astfel încît terenul să fie compact. Ne-am bucurat că am putut ajuta. Localitatea Mihail Kogălniceanu este aproape de noi, aşa că vrem să ne asigurăm că oamenii de aici sînt susţinuţi în ceea ce fac“, a declarat comandantul forţei operaţionale întrunite - est la aerodromul Mihail Kogălniceanu, col. ing. Gary Russ. La evenimentul de ieri, locuitorii din Mihail Kogălniceanu au avut parte şi de un oaspete surpriză, în persoana marelui fotbalist Gheorghe Hagi. „Un teren de sport este foarte important pentru că, în primul rînd, copiii au unde să facă mişcare. În plus, cred că orice comună, sat, oraş are nevoie de cel puţin un teren de sport. Prin sport, tinerii sînt mult mai sănătoşi“, a declarat Hagi. Pentru a marca evenimentul, echipa de fotbal a comunei, CS Mihail Kogălniceanu, a jucat un amical cu echipa de juniori a Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi.