Mașina de serviciu le-a devenit sicriu

09:57:12 / 07 Ianuarie 2015

RUSINE SEFILOR MUSAMALIZARE

Masina care le-a devenit cosciug, a fost CASATA iar mai apoi, dupa ceva vreme a fost repusa in drepturi depline in aceeasi stare deplorabila. La momentul nenorocirii, masina era echipata cu cauciucuri de iarna doar pe fata, nu avea asigurare si nici ITP. Sefii au avut grija sa faca hartiile in favoarea lor, adica sa faca siasigurarea masinii si ITP=ul dupa producerea tragediei. Daca te uiti in hartii, totul este ok, vina este doar a soferului, dar adevarul este altul. O comisie adevarata de ancheta ar trebui sa faca cercetarile si sa stabileasca cauzele si vinovatii acestei tragedii. Cati politisti mai trebuie sa moara in cosciugele din dotare ???? Sefii se adapostesc, iar talpasii se duc in pamant. Musamalizarea este totala, celebrele masini noi s-au dus la sefi, iar cei de jos ajung sa faca misiuni cu asemenea cosciuge. RUSINE< RUSINE< RUSINE.