Mașini întregi cu cozonaci din Constanța, către Italia, Spania, Grecia și Germania

Cozonacii sunt vedetele Sărbătorilor Pascale și în acest an, fiind nelipsiți de la mesele festive. Multe gospodine din Constanța au făcut din timp comenzile pentru cozonaci, mai ales că Paștele se apropie cu pași repezi. ”Este mult mai convenabil să cumpăr cozonacii gata făcuţi. Se pierde foarte mult timp în bucătărie cu coacerea lor și nu văd nicio diferență între cei cumpărați și cei făcuți în casă. Am făcut comandă de mai mulți cozonaci, cu mac, cu rahat, cu cacao și cu nucă”, a spus o constănțeancă. Compania de panificaţie reprezentativă pentru Constanţa, Dobrogea Grup, a pregătit pentru Sărbătorile din acest an peste 140.000 de cozonaci care se vor vinde pe piața internă, cu 10.000 mai mulți decât de Crăciun. Și nu sunt doar delicioși, ci sunt și fabricaţi după reţete tradiţionale, cu gust și arome specifice, fără E-uri și conservanţi, se laudă producătorii. Sortimentele sunt diverse, iar cei mai deosebiți sunt cozonacii cu multă umplutură, în care cacaua, nuca și stafidele se regăsesc în proporție de 40%, și care vin la un gramaj de 1,5 kilograme. Și cozonacii giganţi sunt la mare căutare, deși au fost lansați abia în decembrie anul trecut. Dintr-un cozonac de 2,5 kilograme, gospodinele pot alege să cumpere cantitatea dorită. Totodată, persoanele care nu au timp să petreacă foarte mult timp în bucătărie înainte de Paște pot cumpăra și alte preparate specifice, gata făcute. ”În reţeaua de magazine Fresh se găsesc în fiecare zi și la orice oră cozonaci calzi, scoşi din cuptor. Tot aici se primesc comenzi atât pentru cozonaci, prăjituri, pască, torturi, cât și pentru celelalte produse tradiţionale pentru Sărbătorile Pascale”, a declarat, pentru ”Telegraf”, marketing manager la Dobrogea Grup, Cornelia Sârbu.

COZONACI ROMÂNEȘTI PENTRU STRĂINI Mașini întregi cu cozonaci vor merge și către export, în țările unde sunt comunități mari de români. De la Constanța, peste 35.000 de cozonaci tradiționali românești vor ajunge pe mesele festive de Paște în Italia, Spania, Grecia și Germania, dar și în alte țări unde locuiesc români. Cozonacii Dobrogea Grup au prețuri cuprinse între 6 și 24 de lei.