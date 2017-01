Mașini tunate și clasice, în Mamaia

Cea mai mondenă stațiune din țară, Mamaia, este locul în care cele mai scumpe și spectaculoase modele auto pot fi văzute în parcările hotelurilor sau plimbându-se pe faleză. Pe lângă faptul că posesorii mașinilor de fițe preferă stațiunea de lux a litoralului, aici sunt găzduite și evenimente auto inedite. Un nou eveniment de acest gen va avea loc în weekend-ul 16-17 august, când X-team Racing Club îi invită pe turişti şi pe constănţenii pasionați de automobile la prima ediţie a evenimentului „Auto Summer Fest”. Cu acest prilej, vor fi expuse atât maşini modificate, dar şi modele clasice. Evenimentul este unul cu intrare liberă pentru spectatori şi se va desfăşura în parcarea din faţa hotelului Rex, din staţiunea Mamaia.

În cadrul manifestării auto, vor avea loc mai multe concursuri, după cum urmează: limbo car, drag parody, pit stop, sexy car wash, concursuri de parcare și expo car (best exterior, best interior, best paint, best wheels, best car audio, best autohtone, best underhood).