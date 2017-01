“Mă deranjează că Vanghelie se consultă cu Guşă. Nu îmi plac mercenarii”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, într-un interviu, că nu a fost niciodată nici prieten şi nici apropiat cu Vanghelie, având de-a lungul timpului conflicte multe, “unele dintre ele foarte aprinse”. El a spus că, pe lângă performanţele slabe ale organizaţiei PSD Bucureşti, i-a reproşat lui Vanghelie şi faptul că îl are consultant pe Cozmin Guşă, fost secretar general al PSD când partidul era condus de Adrian Năstase: “Mă deranjează că Vanghelie se consultă cu Guşă. I-am reproşat de mai multe ori şi el mi-a spus că a încetat. Nu am o problemă personală cu Guşă, după cum nu am nici cu Dan Andronic, dar mie nu îmi plac mercenarii, nu cred în ăştia care se învârt de la un partid la altul, ei rămân cu banii şi noi rămânem cu supărarea”. El a declarat că preferă să lucreze cu oameni cu mai puţină abilitate politică, dar în care să aibă încredere.