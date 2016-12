Ce înseamnă pentru mine “Telegraf”? Hmmm... e o întrebare simplă, dar care necesită un răspuns amplu. Atât de amplu, încât nu poate fi comprimat într-o simplă \"declaraţie de presă\", aşa că am să încerc să fac rezumatul rezumatului... rezumatului. “Telegraf” înseamnă ambiţie, înseamnă luptă, înseamnă spirit, înseamnă competiţie, înseamnă personalitate, iar eu mă identific cu aceste caracteristici. În aceste condiţii, pot spune, fără riscul de a greşi, că “Telegraf” sunt şi eu! Pentru mine, “Telegraf” înseamnă enorm... pentru că reprezintă aproape totul din punct de vedere profesional, iar planul acesta profesional şi-a pus amprenta în mod radical asupra existenţei mele. Pentru că tânărul Pătrunjei Niculae Aurelian a intrat acum aproape 20 de ani în redacţie ca să devină Aurelian Pătrunjei de la “Telegraf”. Exact, denumirea ziarului mi-a devenit al doilea nume de familie, pentru că redacţia “Telegraf” avea să-mi devină a doua mamă, al doilea tată, a doua soţie, al doilea copil... Şi pentru că de 20 de ani împart cu acest “Telegraf” aproape tot: bune şi rele, satisfacţii şi dezamăgiri, împliniri şi eşecuri, extaz şi agonie... “Telegraf” mi-a fost, de aproape 20 de ani încoace, partener; i-am oferit enorm şi m-a răsplătit pe măsură, l-am ajutat, ca apoi să mă ajute să devin EU, cel din ultimii 20 de ani şi cel de acum. L-am ajutat să crească şi m-a ajutat să mă maturizez. M-a învăţat să fiu şi să gândesc liber, m-a lăudat când am avut randament şi rezultate, m-a altoit peste ceafă când am lăsat-o mai moale, nu pot fără el şi îmi place să cred că nici el nu poate fără mine. Înaintăm în vârstă împreună şi nu se poate spune că nu îmbătrânim frumos. La mulţi ani, “Telegraf”!

Aurelian (Sebi) Pătrunjei