Palma pe care avocatul bucureştean Dan Chitic susţine că a primit-o, în urmă cu aprox o săptămână, din partea preşedintelui Traian Băsescu, determină reacţii neprevăzute din partea românilor. După ce a spus că poate fi supus testării cu poligraful pentru a dovedi veridicitatea spuselor sale şi faptul că “nu are nimic de ascuns”, avocatul bucureştean susţine că a fost felicitat pentru curajul de a apărea la televizor ca să vorbească despre „adevăratul” preşedinte. „Mă opreşte lumea pe stradă şi mă felicită. Nu au avut însă curajul să comenteze în prezenţa mea despre atitudinea lor vizavi de preşedinte, deşi era clar că ar vrea să-mi împărtăşească multe dintre frustrări. Cum s-a întâmplat şi cu poliţiştii cu care am lucrat recent. Se abţineau să comenteze, dar îmi zâmbeau cu apreciere”, a mărturisit Dan Chitic. Pe de altă parte, avocatul a spus că au fost şi atitudini ostile din partea oamenilor, dar nu vrea să dea exemple. “Au fost unii care mi-au întors şi obrazul. De exemplu ... Sau nu, lăsaţi, nu are importanţă. Contează că majoritatea a fost de partea mea”, a susţinut Chitic. Avocatul a mai spus că nu a fost ameninţat sau avertizat în vreun fel să-şi ţină gura şi nici nu se gândeşte să ajungă până în instanţă cu acuzaţiile. „În principiu, nu voi merge mai departe. Sper să nu existe presiuni asupra mea, altfel...\", a lăsat loc de interpretare avocatul.