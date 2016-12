Mă sacrific, dar cu funcţie!

În PNL Constanţa, au început, după cum am mai comentat la această rubrică, disputele pentru şefia partidului. Deocamdată, trebuie să recunosc, cu toate că subiectul este extrem de fierbinte, principalii protagonişti dau dovadă de un plus de decenţă faţă de colegii lor din alte formaţiuni politice. Deşi spiritele par să se fi aprins mai mult decît trebuie, liberalii constănţeni se străduiesc ca subiectul să nu dea în clocot. Într-o astfel de ipostază, inevitabil, rufele nu mai pot fi spălate în interiorul partidului. Dau pe afară. A existat o tentativă, cu Chiriţă şi Max Bădin în prim plan, de minimalizare a rolului actualei conduceri a organizaţiei judeţene, dar, în cele din urmă, spiritele s-au calmat. Cel puţin, aşa, cum să zic, de ochii lumii. Ieşirea la rampă a fostului primar al oraşului Hîrşova, care i-a atacat la scenă deschisă pe seniorii partidului, a rămas, deocamdată, un episod izolat. Deşi a fost vizat direct de atacurile tandemului Chiriţă-Bădin, actualul preşedinte al PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, a reuşit să iasă cu eleganţă din clinciul în care a fost băgat cu forţa. A fost o mutare inteligentă în tentativa lui Dragomir de a echilibra balanţa. Asta nu înseamnă că lucrurile au fost rezolvate în totalitate şi că PNL Constanţa este un partid senin, fără probleme şi fără grija zilei de mîine.După cortină, în interior, se duc lupte crîncene pentru putere. Pînă la acest moment, cei care ţin balanţa partidului au reuşit să facă în aşa fel încît multe dintre controversele care i-au divizat pe liberali să nu ajungă la urechile adversarilor lor politici. În PNL Constanţa, la ora actuală, există un stoc consistent de energie negativă. Sursa este reprezentată de ambiţiile şi orgoliile celor implicaţi în lupta surdă pentru şefie. Energia negativă poate fi comparată cu o acumulare de gaze. Ferească Dumnezeu să aprindă cineva un chibrit! Apăsat prea mult de grijile interne, PNL a pierdut oarecum contactul cu viaţa de zi cu zi. În anumite momente, este vizibilă combativitatea sa scăzută pe scena politichiei locale. Aşa se explică faptul că nu a reuşit să fructifice cîteva situaţii favorabile în momentele în care PD-L, principalul său inamic, a lăsat garda jos. Din datele pe care le deţin, înţeleg că există o anumită grupare care continuă să tulbure, deocamdată, doar cu băţul, apele în filiala constănţeană a PNL. Unii dintre ei au îmbrăţişat liberalismul de puţină vreme, dar se numără printre combatanţii greu de strunit. Observ că, la Constanţa, cei care sînt recrutaţi de prin alte partide fac legea în formaţiunile politice care-i adoptă cu foarte mare uşurinţă! Încet, dar sigur, cum se întîmplă şi în ograda pedelistului Mircea Banias, noii veniţi îi împing spre periferie pe vechii activişti! Mă rog, aşa e moda… În PNL, virulenţa atacurilor lansate de Max Bădin şi Chiriţă nu mai surprinde pe nimeni. Neaşteptată este atitudinea afişată de Adrian Bratu, care a lansat mai multe săgeţi otrăvite la adresa lui Dragomir. Deloc întîmplător, domnul Bratu se numără printre pretendenţii la şefia organizaţiei municipale Constanţa a PNL. A doua surpriză de proporţii - ieşirea din cursă, dacă nu cumva la mijloc este vorba de o strategie, a fostului prefect Dănuţ Culeţu, şi dumnealui un contestatar gălăgios a tot ceea ce mişcă în jurul său de cînd pozează în susţinător frenetic al lui Crin Antonescu, că, vorba aia, aşa-i la răzbel! Domnul Culeţu, care are o oarecare experienţă politică, s-ar pune în slujba partidului, dar, din cîte înţeleg eu, nu de pe poziţia de simplu truditor, pentru că, nu-i aşa?, domnia sa nu mai este şoim al patriei! Din acest punct de vedere, apreciez declaraţia lui Andrian Mihei. Citez: ”Chiar dacă nu ai o funcţie de conducere, te poţi implica în acţiunile partidului”. Ceea ce unora nu prea le convine! Mă sacrific, dar cu funcţie!