Şerban Mihalcea, asistentul medical din cadrul Centrului Medical al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) Constanţa, care la sfârşitul săptămânii trecute a relatat în presă neregulile de la locul de muncă, se teme pentru viaţa lui şi a familiei sale. Mihalcea a dezvăluit presei cum colegul său, dr. Florin Anghel, ar fi emis mai multe reţete false pe numele unor pacienţi, unii dintre ei fiind decedaţi, iar reacţiile se pare că nu au întârziat să apară. „Mi s-a spus că, după ce a apărut în presă ştirea, şefii mei ar fi discutat la Centrul Medical despre cum să-mi închidă gura. Au vorbit între ei şi au spus că ar trebui să plătească nişte agenţi ai unei firme de pază sau interlopi ca să mă bată, sau mai bine să aducă ucraineni ca să mă înveţe minte şi să-mi închidă gura. Au spus că „ce e val, ca valul trece”. Mă tem pentru viaţa mea, însă mai mult pentru cea a familiei mele. Mă gândesc cu groază la ce li s-ar putea întâmpla”, a declarat Şerban Mihalcea. Totodată, Mihalcea a mai precizat că, de pe 4 februarie, va intra în greva foamei la locul de muncă.

CAZ SIMILAR ÎN FAMILIA DIRECTORULUI?! Asistentul medical spune că, în urma cercetărilor, a găsit şi câteva răspunsuri plauzibile în ce priveşte faptul că, până în prezent, nimeni nu a intervenit în cazul neregulilor relatate de la Constanţa. Bărbatul a povestit că, în iulie 2012, s-a prezentat la Bucureşti şi a intrat în audienţă la directorul împuternicit al Direcţiei Medicale MAI, Ovidiu Gabriel Galeş. „I-am spus neregulile de la Centrul Constanţa şi mi-a zis: „Mergi acasă liniştit, că se va rezolva”. Până în decembrie nu am avut nicio veste, când a venit un singur membru al Corpului de Control MAI, care m-a audiat. Rezultatul: în ianuarie am fost disponibilizat pe motiv că nu mai corespund profesional. Citind pe internet, am aflat că soţia lui Galeş este Laurenţia Nicoleta Galeş, cea care a fost implicată în scandalul reţetelor false de la Institutul Oncologic Bucureşti \"Alexandru Trestioreanu\". În acest caz, consider că domnul Galeş nu are calitatea morală să verifice scandalurile de corupţie cu reţete false săvârşite de subordonaţii lui, ţinând cont că soţia lui este acuzată de aceeaşi infracţiune. Cred că se impunea o demisie de onoare”, a adăugat Mihalcea.

Subfinanţarea pare să nu fie singura boală a sistemului sanitar românesc. De parcă nu ar fi fost suficient pentru pacienţi, care n-au mai nimic în spitale, care sunt puşi pe drumuri pentru investigaţii suplimentare, în lipsa dotării spitalelor din localităţile natale, Sănătatea este vitregită chiar de cei care, în mod normal, ar fi trebuit să se dedice trup şi suflet sistemului. Din nou, pagubele aduse Sănătăţii, de lucrători ai sistemului, se răsfrâng, indirect, asupra sărmanului pacient. Nu sunt bani, asta tot aude bolnavul român, sătul până peste cap de politica Sănătăţii dusă cel puţin în ultimii patru ani. Scandalul reţetelor false a zguduit sistemul sanitar, anchetele de control scoţând la iveală realităţi incredibile: afaceri pe banii asiguraţilor români!

Amintim că Şerban Mihalcea a declarat că un coleg de-al său, dr. Florin Anghel ar fi emis, în perioada 2008-2010, reţete false pe numele mai multor pacienţi, unii dintre ei fiind decedaţi. „Erau şi reţete fără semnătura medicului, numai cu parafă. Reţetele falsificate erau trimise spre decontare farmaciei soţiei dr. Anghel, cu care centrul medical are un contract. Mi-a atras atenţia faptul că la patru dintre reţete era completat pe verso, la numele celui care a ridicat medicamentele de pe reţetă, Iuliana Panait, o angajată a farmaciei ce aparţine soţiei dr. Anghel”, a spus Mihalcea.