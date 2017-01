Macara gigant prăbuşită în Canal

Muncitorii aflaţi ieri dimineaţă în portul Basarabi au fost martorii unui grav accident privind neputincioşi cum o automacara marca Takraf, de 45 tone, se prăbuşeşte în apele Canalului Dunăre-Marea Neagră. Din fericire, macaragiul, un bărbat în vîrstă de 50 ani, a reuşit să se salveze în ultimul moment. Macaraua aparţine societăţii “Dunav Shipping Company”, care de aprox. trei ani, efectuează operaţiuni de descărcare a nisipului de rîu de pe barje, livrat ulterior diferitelor firme specializate în construcţii din Constanţa. Mihai Lazăr, unul dintre muncitorii aflaţi în zonă, spune că, după inspecţia tehnică a utilajelor de pe cheu, l-a văzut pe macaragiul Ion Mercan cum a încercat să mute Takraf-ul pe care lucrează mai aproape de mal. “Nu ştiu exact ce s-a întîmplat. Am auzit o scrîşnitură puternică şi cînd m-am uitat am văzut cum ditamai macaraua s-a răsturnat într-o parte şi a căzut în apă“ a spus Mihai Lazăr. Colegii au sărit în ajutorul macaragiului care reuşise să iasă din cabina utilajului şi încerca să ajungă înot pînă la o pilotină, aflată în apropiere. Victimei i-a fost aruncat un colac de salvare şi, cu ajutorul unei şufe a fost scos din apa rece a Canalului. Muncitorii spun că, Ion Mercan era rănit la cap şi sîngera, iar cînd a ajuns pe mal nu mai ştia nimic ceea ce se întîmplase. Inginerul Traian Cojocaru, coordonator de nave la SC “Dunav Shipping Company” spune că după ce i s-a acordat primul ajutor, macaragiul a fost urcat într-un autoturism şi transportat la Spitalul Judeţean Constanţa. Ion Mercan a fost supus unor investigaţii amănunţite, recoltîndu-i-se probe biologice de sînge pentru determinarea eventualei alcoolemii. Medicii au constatat că vătămările suferite de Ion Mercan nu necesitau internarea. Şeful macaragiului spune că bărbatul este profesionist şi lucrează pe acel utilaj de mai bine de 8 ani. “Deocamdată nu ştim care este cauza accidentului. Am anunţat Căpitănia Basarabi, Poliţia Transporturi şi Inspectoratul Teritorial de Muncă. Împreună am demarat deja o anchetă pentru a vedea despre ce a fost vorba. Deocamdată am balizat locul unde a căzut macaraua şi am aruncat substanţe depoluante peste combustibilul care a ieşit la suprafaţa apei. Mîine, cînd vin scafandrii şi utilajul cu care vom interveni, întreg perimetrul va fi încadrat cu baraje antipoluante“ a mai declarat inginerul Traian Cojocaru. Specialiştii de la “Dunav Shipping Company” apreciază că valoarea pagubelor depăşeşte 100 milioane lei vechi. Din primele cercetări a reieşit că accidentul a fost provocat de faptul că în timpul manevrei, braţul macaralei a intrat în balans determinînd dezechilibrarea utilajului aflat cu şenilele la mai puţin de jumătate de metru de malul apei.