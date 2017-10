Măcel printre hipopotamii din Africa

Peste 100 de hipopotami din Parcul Naţional Bwabwata din Namibia au murit în ultimele două săptămâni, iar autoritățile se tem că ar putea fi vorba de o epidemie de antrax. "Cauza morţii este necunoscută, dar semnele arată că poate fi vorba de antrax" , a precizat Pohamba Shifeta, ministrul Mediului din Namibia. Prima victimă a fost descoperită pe 1 octombrie, dar, în mai puţin de două săptămâni, infecţia s-a răspândit rapid, omorând 109 hipopotami. Dacă antraxul este responsabil, aceste animale nu vor fi singurele victime ale epidemiei și există temereri conform cărora un număr de bivoli de apă şi crocodilii care mănâncă leşurile acestora pot lua infecţia cauzată de bacteria Bacillus anthracis. Antraxul are o istorie bogată de epidemii în această regiune africană, aproximativ 300 de oameni murind în 2004 după ce au băut apă contaminată. Un incident similar, dar mai puţin sever, a avut loc în 2010. "Este o situaţie pe care am mai văzut-o. S-a întâmplat şi în Zambia, iar un astfel de fenomen are loc atunci când nivelul râului este scăzut", a precizat Colgar Sikopo, directorul Parks and Wildlife Management.

În afară de infecţia regulată cu antrax, savanţii au investigat recent o variaţie hibridă enigmatică a patogenului, care a fost asociată cu moartea cimpanzeilor, gorilelor şi elefanţilor. În afară de populaţiile de animale sălbatice, în zona parcului Bwabwata trăiesc circa 5.500 de oameni, care au fost avertizaţi de autorităţi să fie atenţi la zona infectată, să o evite pe cât posibil și, în special, să nu consume carnea de hipopotam.