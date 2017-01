Machiajul este antidepresiv!

Vă vine să vă întindeţi şi să căscaţi? Faceţi acest lucru cît se poate de des. Botezată „poziţia leului”, mişcarea aceasta vă energizează pe loc, mai ales dacă atunci cînd căscaţi trageţi aer adînc în piept, iar cînd expiraţi scoateţi limba şi daţi ochii peste cap. "Nu rîdeţi! Efectul a fost probat ştiinţific", spune Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex". Tot ea ne învaţă mici şiretlicuri pentru situaţii din care nu ştim totdeauna cum să ieşim. De exemplu, petele impregnate pe mîini, de la fructe, cerneală, tutun, coloranţi etc. ies uşor dacă frecaţi locurile pătate cu un tampon de vată înmuiat în oţet alb. "Măştile de faţă se aplică totdeauna înainte de a face o baie. Căldura şi aburii degajaţi grăbesc procesul de penetrare a substanţelor nutritive, eficientizînd masca cu 50%", spune specialistul M & C Hair Studio "Unisex". ŞI, dacă nu ştiaţi, culoarea rujului face dinţii să pară mai albi. "Dacă ei au o nuanţă de gri, alegeţi un ruj maro sau auriu, dacă sînt galbeni, folosiţi un ruj roşu către albastru: bordo, ciclamen", recomandă Mioara Larie. Tot ea spune că cercetatorii japonezi au ajuns la concluzia că hormonul stresului scade puternic în clipa cînd femeile se machiază!