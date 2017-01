Măciucă, Gîndac şi Farah, cei mai buni jucători ai turneului

Festivitatea de premiere a pus punct ediţiei 2008 a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Formaţiile clasate pe podium au primit cupe, diplome şi medalii, iar jucătorii de la CS Eforie, noua campioană, au îmbrăcat tricouri personalizate, pe care scria “campion fotbal pe plajă 2008”. Succesul celor de la Eforie a fost pe deplin meritat, aşa cum au recunoscut după finală şi jucătorii formaţiei învinse, Rechinii & Oxford. „A fost o partidă frumoasă, o adevărată finală de campionat naţional. Meciul a fost cam tensionat, dar aşa se întîmplă între două echipe din Constanţa, apar ambiţiile şi orgoliile. Îi felicit pe cei din Eforie pentru victorie, au fost mai buni şi au cîştigat pe merit. Le urez succes şi în Liga a III-a!”, a declarat “rechinul” Ionuţ Florea. „Anul trecut am fost mai mobili şi mai precişi. Din păcate, anul acesta ne-a eliminat o echipă puternică. Eforie a ştiut să se apere foarte bine şi asta s-a văzut şi în finala cu Rechinii. Sper ca anul viitor să fim iarăşi noi primii!”, a spus Adrian Ivănescu, de la Melody & Sharks (locul 3).

„Sînt foarte fericit pentru că în sfîrşit am reuşit şi noi, cei de la Eforie, să cîştigăm un campionat pe plajă! Ne-am întărit anul acesta şi am fost cei mai buni, cred că am demonstrat asta şi în finală”, a spus Iulian Gîndac, declarat cel mai valoros portar al turneului. Din păcate, cel poreclit “Gîză” de coechipieri nu va putea fi selecţionat în echipa naţională pentru turneul internaţional programat săptămîna viitoare la Mamaia, pentru că a primit o suspendare pe un an, din partea Comisiei de fotbal pe plajă din cadrul FRF, în urma unui act de indisciplină comis în luna mai, la turneul de la Benidorm (Spania). Eforie şi-a adjudecat şi titlul de golgeter al competiţiei, prin brazilianul Eduardo Farah, în timp ce Marian Măciucă (Melody) a fost declarat cel mai bun jucător al campionatului. Ediţia a IV-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă a avut loc sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa, şi a fost sponsorizată de Vodafone, Skol, Varta, Gazeta Sporturilor şi Kiss FM.