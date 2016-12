Macovei cere excluderea lui Ponta din avocatură

Europarlamentarul Monica Macovei cere din nou, după ce Ministerul Educației i-a retras fostului premier Victor Ponta titlul de doctor, excluderea ''imediată'' a social-democratului din Baroul București.

''Ponta nu mai poate fi avocat, pentru că a intrat în avocatură doar pentru că avea diploma de doctor în drept, fără să dea examen. Titlul de doctor i-a fost retras, așa încât nu mai poate rămâne nicio clipă în Baroul București'', a explicat Monica Macovei.

În solicitarea adresată decanului Baroului Bucureşti, Ion Dragne, Macovei subliniază că fostul premier nu mai îndeplinește condițiile legale pentru a exercita profesia de avocat, el fiind primit la cerere, cu scutire de examen, pe baza diplomei de doctor în drept.

''Va reamintesc că, în ianuarie 2015, am mai solicitat în scris Baroului București excluderea domnului Victor Ponta din profesie după ce acesta a notificat, pe 16 decembrie 2014, Rectoratul Universității București de «renunțarea la titlul de doctor în drept acordat în anul 2003 de către Universitatea București», însă Baroul București nu a luat o decizie în acest sens, anunțând că așteaptă ca Universitatea București să accepte sau nu «renunțarea» la titlul de doctor în drept. Consider ca situația era clară și în ianuarie 2015, când am solicitat in scris excluderea din Baroul București a dlui Ponta, întrucât decizia unilaterală de a renunța la titlul de doctor în drept anula, pe cale de consecință, și Decizia nr. 644 din 07.01.2005, de primire în profesia de avocat cu scutire de examen pe baza diplomei de doctor în drept'', arată Macovei.

''Acum, pe baza deciziei definitive de retragere a titlului de doctor în drept, prin Ordin al Ministrului Educației, și a Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vă solicit să îl excludeți imediat pe domnul Victor Viorel Ponta din Baroul București pentru a respecta legea'', conchide europarlamentarul.

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a semnat luni ordinul de ministru prin care se retrage titlul de doctor acordat în 2003 fostului premier Victor Ponta, au anunțat oficiali din ministerul Educației, decizia putând fi atacată în instanță de către Ponta. În ordinul de ministru emis luni se arată că "se retrage titlul științific de doctor în domeniul drept, acordat domnului Ponta V. Victor Viorel de către Universitatea din București, conferit prin ordinul ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, nr 5663 din 15.12. 2003".

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor Universitare a respins în data de 27 iulie contestaţia lui Victor Ponta la decizia consiliului de retragere a titlului de doctor.