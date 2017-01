Macovei: Premierul bulgar nu are nicio intenţie să lupte împotriva corupţiei

Premierul bulgar Boiko Borisov nu are nicio intenţie să lupte împotriva corupţiei, a declarat astăzi, la Sofia, europarlamentarul român Monica Macovei, adăugând că ar fi dispusă să devină ministru al Justiţiei în Bulgaria, dar că nu a căutat-o nimeni, relatează site-ul Novinite.com. "Vorbele premierului vostru, potrivit cărora nu există nicio încercare reală de luptă împotriva corupţiei în România, în timp ce arestările unor politicieni la nivel înalt au legătură cu afilierea politică, sunt un semn rău", a afirmat Macovei, care a fost invitată în Bulgaria la o dezbatere pe tema luptei împotriva corupţiei. "Aceste cuvinte înseamnă că Boiko Borisov nu are nicio intenţie de a duce un război real împotriva corupţiei. Politicienii trebuie investigaţi", a adăugat europarlamentarul, fost ministru român al Justiţiei. "Trebuie să existe oameni cu poziţii ferme, atât procurori, cât şi judecători", a răspuns Macovei, întrebată privind pericolele pe care le-ar putea genera astfel de politici. Ea a adăugat că în România au fost investigaţi politicieni indiferent de afilierea lor politică, inclusiv persoane apropiate celor de la guvernare. "Voi aveţi în Bulgaria un politician care este dispus să facă ceva în această privinţă? Am fost întrebată dacă aş accepta să devin ministru al Justiţiei în Bulgaria şi am spus «Da», dar nimeni nu a venit să mă caute. Nimeni nu vrea să lupte împotriva practicilor corupte, pentru că politicienii vor deveni victime", a apreciat Macovei.